36 de candidati pentru functia de Guvernator al Deltei Dunarii. Acestia vor fi evaluati cu testul Hogan, utilizat pe scara larga in corporatii

Termenul limita pentru depunerea candidaturilor a fost 1 aprilie si urmeaza sa se desfasoare mai multe etape de selectie, astfel incat pe 26 aprilie sa fie prezentata lista scurta de candidati Aliantei USR PLUS.Din cei 36 de candidati, 15 vor merge mai departe in faza de interviuri.Potrivit sursei citate, procesul de selectie , derulat de echipele Stein & Partner si Hart Consulting, contine mai multe etape, inclusiv aplicarea testului Hogan pentru candidatii care trec de etapa de interviu."Instrumentul de evaluare a personalitatii Hogan Assessments este considerat de catre specialistii in psihologia organizationala si resurse umane ca fiind una dintre cele mai prestigioase metode pentru a prezice succesul ocupational in roluri cheie, precum cele de management", se arata in comunicat.Ultima etapa este cea a interviurilor finale, la care vor participa candidatii alesi din lista scurta de catre copresedintii USR PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos , si ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna."Procesul de selectie pentru functia de guvernator al ARBDD a inceput pe 4 februarie si primul pas l-a reprezentat constituirea unui Consiliu Consultativ, condus de expertul in Project Management George Leca si format din cele mai importante organizatii non-guvernamentale, institutii publice, entitati care actioneaza in Delta - asociatii de pescari, asociatii de protectia mediului, colectivitati locale. Sarcina Consiliului a fost sa defineasca atat noul mandat de management al ARBDD, cat si elementele de competenta pe care trebuie sa le indeplineasca viitorul guvernator numit de USR PLUS", mentioneaza sursa citata.