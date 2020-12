"Bataie" pe un supliment imunitar romanesc. O coada interminabila s-a format in fata Institutului Cantacuzino

Oamenii s-au inghesuit inca de la primele ore ale diminetii si s-au incolonat in fata Institutului Cantacuzino din Capitala, pentru a reusi sa-si cumpere suplimentul. Potrivit Digi24 , multi dintre ei stau deja de trei ore la coada, in pofida faptului ca se zvoneste ca doar 39 de oameni au reusit sa-l cumpere, iar in momentul de fata s-ar fi epuizat.Suplimentul are proprietati antioxidante si de stimulare a imunitatii, a anuntat directorul general al Institutului National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", Florin Oancea."Specialistii Sectiei Imunomodulatori impreuna cu cei din Departamentul de Cercetare-Dezvoltare au reusit intr-un timp relativ scurt, aproximativ un an, sa revitalizeze produsul OROSTIM. Iata ca prin munca asidua a celor care lucreaza in acest institut am reusit sa scoatem pe piata acest produs imunomodulator OROSTIM-HV, care este un supliment alimentar obtinut dintr-un lizat atomizat din 15 tulpini bacteriene si o pulbere de extract de orz verde, folosit ca excipient. Are proprietati antioxidante si de stimulare a imunitatii, determinand cresterea rezistentei organismului la infectii, in special ale tractului respirator superior. OROSTIM-HV se administreaza in perioadele cu risc de aparitie a acestor infectii respiratorii persoanelor care lucreaza in colectivitati cu susceptibilitate crescuta de imbolnavire, copiilor cu infectii respiratorii recurente, persoanelor de varsta a treia si celor cu stari de imunitate scazuta", a precizat Florin Oancea cu prilejul unei conferinte de presa organizata la sediul Institutului Cantacuzino luni, 1 octombrie.Noul produsul poate fi cumparat incepand cu 2 decembrie, insa numai de la punctul de vanzare al Institutului Cantacuzino.CITESTE SI: