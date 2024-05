Baterii de bucatarie cu filtru de apa | Bea o apa pura,filtrata impreuna cu Grohe si magazinul BATERII-LUX.ro

Nutrientul cu cea mai mare importanta pentru corpul nostru e reprezentat de apa. Aceasta ne este la fel de necesara precum aerul de care avem nevoie sa respiram deoarece absolut toate functiile organismului uman depind de existenta acestui lichid. Cantitatea si calitatea apei pe care o consumam insa lasa o amprenta puternica asupra organismului nostru si ne influenteaza direct starea de sanatate prin proprietatile sale biologice, chimice sau fizice.

Pe parcursul vietii, un om bea o cantitate de apa de 600 de ori mai mare decat greutatea sa corporala. Iar medicii specialisti ne recomanda sa consumam pe parcursul zilei minim 2 litri de apa - chiar 2,5 l pe timpul verii, cand tendinta de deshidratare se manifesta mai accentuat. Cea mai buna sursa de a acoperi acest necesar este consumul de apa plata, slab sau puternic mineralizata.

Atentie la... apa!

Ultimele statistici de specialitate releva faptul ca o familie de romani (doi adulti si doi copii) cheltuie in medie 2.200 de lei anual doar pentru apa plata sau de consum, pe care o cumpara de la magazine gata imbuteliata la PET.

De ce nu putem bea apa de la robinet?

Pana acum cativa ani apa plata era bauta direct de la robinet fara nicio retinere. Azi, din cauza poluarii, consumul direct al apei de la robinet este o actiune cel putin riscanta din pricina bacililor, malurilor si al substantelor chimice extrem de daunatoare ce circula pe tevi impreuna cu apa.

Ads

Astfel de substante chimice sunt nitratii care se trasforma la nivelul organismului sau inainte de consum, in rezervoare si tevi, in nitriti. Acestia impiedica, in cazul unei intoxocatii, transportul normal al oxigenului prin corp. Clorul este substanta folosita pentru purificarea apei, insa, in combinatie cu alti poluanti ai apei acesta poate deveni extrem de periculos. Astfel, clorul este considerat de unii specialisti responsabil pentru degradarea pielii, declansarea unor forme de cancer sau a altor boli incurabile. La fel de periculoase, in cantitati mai mari decat limitele admise, sunt si alte substante ca plumbul sau rugina prezente in apa din cauza instalatiilor vechi.

Iata ca astfel consumul de apa de robinet este in scadere, in favoarea apei imbuteliate. Diferentele principale intre apa de robinet si apa minerala constau in ponderea mai mare a sarurilor minerale din apa minerala, perceptia apei imbuteliate ca fiind "mai sigura" si, nu in cele din urma, de preferintele fiecaruia.

Ads

Putem bea apa pura direct de la robinetul din bucatarie?

ACUM DA, GROHE Blue® iti indeplineste acest vis. GROHE Blue® este o baterie de bucatarie echipata cu filtru incorporat pentru a asigura apa pura, cu un gust excelent direct de la robinet.

Filtrul de inalta performanta elimina toate substantele care afecteaza gustul apei de la robinet.

Un test reprezentativ, in cadrul caruia consumatorilor le-a fost prezentata apa GROHE Blue® in comparatie cu alte trei tipuri de apa plata de o calitate superioara dovedeste: in domeniul gust proaspat GROHE Blue® obtine un punctaj mult mai bun.

In plus: cafeaua si ceaiul au un gust mult mai bun daca se prepara cu apa filtrata cu sistemul GROHE Blue®. Sa nu mai vorbim de faptul ca nu mai este necesara curatarea atat de des de calcar al aparatului de fiert apa, al automatului de cafea sau a fierului de calcat, datorita reducerii continutului de calcar al apei filtrate cu GROHE Blue®. 73% din consumatorii chestionati sustin faptul ca apa GROHE Blue® are un gust proaspat. In comparatie, numai 63% sustin ca apa minerala A (locul 2) are un gust proaspat.

Ads

Economie si confort: Apa cu gust proaspat - plata, medie sau minerala - direct de la robinetul din bucatarie.

Sistemul de filtrare inovator al robinetului nou GROHE Blue® 2 transforma apa potabila obisnuita intr-o apa curata cu gust proaspat, care se poate compara cu tipuri de apa minerala de o calitate ridicata.

Sistemul integrat de racire si carbonizare nu racoreste doar apa la o temperatura ideala de baut, de 6 grade C, ci va ofera si posibilitatea de a obtine apa mai mult sau mai putin mineralizata. Astfel toata familia este multumita - si prietenii si cunoscutii dumneavoastra se vor bucura de posibilitatea de a alege.

Apa proaspata, racita si mineralizata in functie de gustul fiecaruia - obtineti acum usor prin rotirea manerului stang al noului GROHE Blue® 2. La prima rotire obtineti apa plata racita. La urmatoarea rotire obtineti apa racita usor mineralizata, care corespunde apei medii din comert. La cea de a treia rotire se obtine o apa puternic mineralizata. Cantitatea individuala a acidului de carbon dorit se poate regla la instalare. LED-ul integrat din manerul stang indica capacitatea de filtrare. Astfel veti sti intotdeauna cand este necesara schimbarea filtrului.

Ads

Manerul drept de pe robinet este pentru apa obisnuita, calda si rece, cu care sunteti obisnuit.

Savoarea nu poate fi mai avantajoasa si obtinuta intr-un mod mai comod.

Film de prezentare Grohe Blue 2

Nu mai trebuie sa carati lazi - si economisti bani. Deoarece apa obtinuta cu GROHE Blue® 2 costa aproximativ o zecime din pretul apei Premium - economisiti pana la 2200 lei anual.

Cartusul de filtrare GROHE Blue® se poate schimba cu o miscare simpla. Un cartus este suficient pentru imbunatatirea a cca. 600 l* apa, ceea ce corespunde cu cca. 50 lazi apa minerala - necesarul mediu pe an al unei familii de patru persoane.

Sistemul de functionare GROHE GROHE Blue® 2

In natura, apa se filtreaza prin diferite straturi de pamant si piatra si obtine astfel gustul sau optim. Sistemul de filtrare a bateriei GROHE Blue® 2 procedeaza asemanator: apa se imbunatateste in patru faze cu ajutorul unui filtru special - iar gustul este imbunatatit continuu:

Ads

1. Sistem de prefiltrare: retine particulele brute

2. Schimbatorul de ioni: face apa mai moale prin reducerea contintului de calcar si filtreaza metalele grele cum ar fi plumbul si cuprul din apa.

3. Filtrul activ de carbon: indeparteaza mirosul si gustul neplacut cum ar fi clorul si legaturile

organice.

4. Filtrul apa de particule fine: retine tot ce are o marime mai mare de 10 μm

Un test independent format dintr-un grup reprezentativ de persoane a fost efectuat pentru a compara apa dispersata de GROHE Blue® cu trei feluri diferite de apa minerala negazoasa de calitate superioara. Rezultatul: majoritatea au preferat gustul - GROHE Blue®! Fii sigur ca nu ratezi gustul curat si proaspat al GROHE Blue®.

Carbonizatorul integrat intr-o cutie ce se afla sub baterie transforma apa filtrata si racita in functie de gustul fiecaruia in apa plata, apa minerala medie sau puternic mineralizata.

Ca apa GROHE Blue® 2 sa nu atinga apa nefiltrata sau cu continut de metale, bateria de bucatarie de o calitate superioara are doua conducte separate - una pentru apa potabila obisnuita si una pentru apa potabila imbunatatita cu GROHE Blue® 2. Astfel se evita modificarea gustului.

Utilizarea unui sistem GROHE Blue® 2 respecta mediul inconjurator

Pentru obtinerea unui litru de apa minerala se utilizeaza in mod incredibil 7 litri de apa - numai in Germania acest lucru inseamna 60 km³ pe an, si prin urmare mai mult decat cantitatea lacului Bodensee.

Productia de apa minerala inghite numai in Germania 2.800 Megawati de energie - si pentru productia sa se emite CO2 egal cu 620.000 de autoturisme Diesel.

Conform evaluarilor facute de WWF (World Wide Fund for Nature) industria apei consuma anual in jur de 1,5 milioane de tone de plastic, care in mare parte nu se recicleaza, ci se arunca la gunoi.

GROHE Watercare®

Numele GROHE WaterCare® semnifica promisiunea de a face tot posibilul de a asigura resursele de apa necesare pe viitor. Din acest motiv dezvoltam produse cum ar fi GROHE Blue® 2, care fac posibila economisirea de apa si energie, fara a neglija confortul.

Unde puteti gasi noile sisteme de filtrare inovatoare al robinetului GROHE Blue® si GROHE Blue® 2?

Grohe si magazinul de baterii sanitare de baie, bucatarie si articole sanitare BATERII-LUX.ro ofera o gama variata de baterii de bucatarie cu filtru de apa.

Alege sa bei o apa pura direct de la bateria ta de bucatarie. Grohe Blue reprezinta gama de baterii sanitare de bucatarie care ofera apa filtrata de cea mai buna calitate pentru tine si familia ta.

Ads