Baut si fara permis de conducere la volan, un tanar a avariat trei autoturisme stationate si o conducta de gaze

Dupa avarierea celor trei autoturisme, barbatul, in varsta de 29 de ani, a intrat cu autovehiculul intr-o teava de gaze."In jurul orei 0:15, un barbat, de 29 de ani, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice (rezultat 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat) si fara a poseda permis de conducere, a condus un autoturism pe DN 3, in localitatea Valu lui Traian, dinspre Murfatlar catre Constanta, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu 3 autoturisme stationate pe prima banda, dupa care a ricosat intr-o teava de gaze", a transmis IPJ Constanta.Conform sursei citate, conducatorul autoturismului a scapat cu vatamari corporale usoare. Acestuia i s-a intocmit un dosar de cercetare penala.