Managerul Institutului Marius Nasta, Beatrice Mahler: "Nu mai avem niciun loc liber. Valul trei va fi mai rau. Evolutia este extrem de brutala"

"Cresterea numarului de cazuri a fost brusca. In trei zile, s-au ocupat paturile care erau libere - si eram la o capacitate undeva la 60 la suta ocupate -, iar sectia de terapie intensiva s-a ocupat chiar mai repede", a declarat managerul Institutului "Marius Nasta", la Digi 24 Potrivit medicului Beatrice Mahler, pacientii care sunt acum la "Marius Nasta" sunt pacienti care nu s-au vaccinat, pentru ca nu au apucat sa se vaccineze, fiind, de regula, persoane care au o viata activa si care muncesc. "Sunt si persoane peste 65 de ani, dar sunt si multi sub 65 de ani, care probabil ar fi vrut sa se vaccineze, dar din motive obiective, nu au ajuns sa se vaccineze. De aceea, pana le va veni randul si acestor persoane la vaccinare, este importanta respectarea regulilor in continuare", a explicat managerul de la "Marius Nasta".Beatrice Mahler a mai declarat ca, fata de precedentul val, acum sunt pacienti mai tineri si predomina si in aceasta perioada sexul masculin fata de sexul feminin. Managerul de la "Marius Nasta" crede ca actualul val al pandemiei va fi mai rau decat cel al carui varf a fost in noiembrie 2020."Va fi mai rau, evolutia este extrem de brutala, numarul de cazuri este mare, lumea a obosit, intr-adevar, parca nu inteleg ca e din nou ceva extrem de grav si serios ce vedem in spital . Si astazi, pe strada, oamenii in parte nu purtau masca sau purtau incorect. Oamenii mananca pe strada, oamenii fumeaza pe strada. Aceste obiceiuri ar trebui sa le evitam pe strada, pentru ca ii putem infecta pe cei din jurul nostru. Trebuie sa ne reorganizam viata si modul in care ne comportam, pentru ca avem de depasit cateva saptamani bune, in care nu va fi usor deloc si in care comportamentul nostru poate sa insemne vieti pierdute", a avertizat dr. Beatrice Mahler, la Digi 24.