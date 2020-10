Beatrice Mahler, managerul spitalului "Marius Nasta": Noiembrie va fi o luna de foc pentru spitalele din Romania

"La Marius Nasta, sectia este complet ocupata, inclusiv zona de triaj. Sectia de Terapie este plina, cazurile sunt severe, situatia este cu adevarat ingrijoratoare", a declarat Mahler la Realitatea PLUS Managerul Institutului "Marius Nasta" a transmis ca, in conditiile in care vor aparea si cazurile de gripa , toate spitalele vor fi nevoite sa primeasca pacienti Covid in urmatoarea perioada."Daca numarul de cazuri in urmatoarea saptamana va avea aceeasi panta ascendenta pe care am vazut-o in ultimele doua saptamani, exista posibilitatea sa transformam absolut toate spitalele in spitale Covid pentru ca, pana la urma, trebuie sa acorzi asistenta pacientului care are cea mai mare nevoie, insa acest lucru va fi extrem de dificil de suportat de catre populatie la modul general, pentru ca avem si pacienti cu boli cronice care au acutizari si managementul va fi extrem de dificil. Sa nu uitam de gripa, o alta provocare pe care o asteptam din luna noiembrie. Cu sigurata va fi o luna noiembrie de foc pentru spitalele din Romania", a conchis medicul.