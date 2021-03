Beatrice Mahler, despre eficienta vaccinurilor impotriva tulpinii africane, depistata si in Romania: "La Pfizer sunt date despre o usoara scadere a eficientei"

"Era de asteptat sa circule si in Romania aceasta tulpina, pentru ca avem informatii ca in anumite tari din Europa e deja in circulatie. Este o tulpina care pune probleme. Daca vorbim de modul in care vaccinurile pe care le avem in Romania, sunt eficiente si da, stim ca Moderna are studii care confirma eficacitatea. La Pfizer sunt date despre efecte cu o scadere usoara a eficientei, daca vorbim de forme asimptomatice. Si Astra Zeneca e eficient, pentru ca exista o protectie pentru formele severe de boala si in cazul infectarii cu aceasta tulpina, asta inseamna ca pacientii vaccinati cu Zeneca nu vor face forme de boala care sa le puna viata in pericol si asta este cel mai important", a spus Beatrice Mahler. Suntem atenti la modul in care va circula tulpina sud-africana si, de ce nu, trebuie sa fim atenti la prezenta tulpinii braziliene, care e foarte contagioasa si ar aduce risc de infectare si pentru persoanele care au trecut prin boala, undeva la 67%", a adaugat Mahler.Primul caz de infectare cu varianta sud-africana este o femeie din Capitala, care provine dintr-un focar cu trei cazuri de COVID-19, dintre care acesta a fost confirmat ca fiind o infectare cu aceasta tulpina. Al doilea caz este un barbat de cetatenie turca si s-a infectat in judetul Arges, spun specialistii de la Institutul National de Sanatate Publica. Este asimptomatic si a fost descoperit cu aceasta infectie dupa ce s-a testat, la cerere, in vederea plecarii in Turcia. Acesta nu are un istoric de calatorie, nu este contact cu un alt caz confirmat, motiv pentru care nu se stie cum s-a infectat.