Siamezi nascuti la Spitalul Elias din Capitala, morti la scurt timp de la nastere. Ce spun reprezentantii unitatii medicale

Pozitia oficiala a Spitalului Elias

"A fost cazul in Spitalul Elias insa copiii s-au prapadit la scurt timp de la nastere", au precizat surse medicale pentru Ziare.com.Potrivit acestora, in urma unei intalniri cu managementul spitalului s-a luat decizia de a nu furniza presei informatii referitoare la parinti."In urma aparitiei in mediul public a unor informatii confidentiale cu privire la nasterea unui fat malformat in maternitatea SUU Elias, fapt ce a dus la interesul neavenit al mass-media, conducerea spitalului face urmatoarele precizari:1. Familia implicata doreste discretie deplina asupra evenimentului. Prin urmare, nu vor exista comentarii cu privire la acesta.2. Deoarece imaginile din sala de operatie, destinate exclusiv specialistilor, au fost difuzate in mediile sociale, incalcand grav obligatia de pastrare a confidentialitatii, in spital se va derula o ancheta interna pentru a lamuri circumstantele care au permis aceasta", transmite conducerea Spitalului Elias intr-un comunicat.