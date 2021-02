A murit bebelusul din Suceava inecat la botez

Bebelusul a fost transportat la spital in stare grava

Bebelusul a decedat in jurul orei 6.00, la sectia de anestezie si terapie intensiva (ATI), unde a fost intubat si ventilat mecanic, potrivit Monitorul de Suceava Initial, politistii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, dar in noile conditii fapta va fi incadrata la ucidere din culpa. Bebelusul a fost resuscitat in biserica , dupa ce a fost scufundat de preot in cristelnita. Acesta a fost readus la viata, dar starea sa era foarte grava.Atunci cand bebelusul urma sa fie botezat, respectiv udat cu apa din cristelnita bisericii "Sf. Constantin si Elena" din orasul Suceava, preotul l-a scufundat de mai multe ori in apa, iar acesta a aspirat foarte multa apa.Protopopul Doru Budeanu a confirmat ca bebelusul a fost scufundat complet in apa, aratand ca "botezul se face prin intreita cufundare, dupa randuielile Bisericii", transmite publicatia citata."Dupa cateva minute preotul a sesizat ca s-a molesit, a anuntat imediat la 112 si a venit un echipaj SMURD", a afirmat protopopul Budeanu.Citeste si: