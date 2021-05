Gigi Becali a ramas fara permis auto. Cu ce viteza a fost surprins de radar in localitate

Potrivit Politiei, patronul echipei FCSB circula cu viteza de 106 km/h in localitate.Interventia agentilor de la Rutiera a avut loc pe drumul national din comuna Draganu, judetul Arges.Conducatorul auto a fost sanctionat cu amenda in valoare de 1.305 lei, conform OUG 195/2002R privind circulatia pe drumurile publice, iar permisul de conducere i-a fost retinut in vederea suspendarii dreptului de a conduce pentru 90 de zile.Gigi Becali a anuntat ca va contesta in instanta de judecata amenda si suspendarea permisului .