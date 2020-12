Statul va suporta jumatate din salariu pentru angajatii de peste 50 de ani si tinerii care si-au pierdut job-ul in pandemie

Guvernul a decis sa prelungeasca pana la 30 iunie 2021 mai multe masuri pentru angajatorii si angajatii afectati de restrictiile din perioada starii de urgenta si de alerta, conform unui comunicat al Ministerului Muncii.Prin urmare, Guvernul va suporta urmatoarele cheltuieli:- 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2 500 lei pentru incadrarea in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a persoanelor de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat in perioada starii de urgenta sau alerta, din motive neimputabile lor, a tinerilor intre 16 si 29 de ani inregistrati ca someri sau a cetatenilor romani incadrati in aceleasi categorii de varsta, carora le-au incetat raporturile de munca din motive neimputabile lor.- 35% din remuneratia cuvenita zilei de munca acordata lucratorilor zilieri, pentru o perioada de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrari - 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate pentru o perioada de lucru de 8 ore pe zi, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut, pentru angajatii sezonieri.O alta veste buna vine pentru parinti, acestia vor beneficia, pana la finalizarea cursurilor anului scolar 2020-2021, de zile libere platite cu 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut. De asemenea, se vor acorda zile libere platite pentru parinti in perioada cursurilor online, potrivit comunicatului Ministerului Muncii.CITESTE SI: