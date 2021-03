Traian Berbeceanu a anuntat ca s-a reinscris in PNL: "Am avut bucuria de a solicita revenirea"

Traian Berbeceanu a anuntat modificarea intr-o postare pe Facebook "In acest weekend am avut bucuria de a solicita revenirea in PNL - organizatia Deva, pentru mine fiind singura alternativa politica cu adevarat serioasa", a transmis fostul prefect al Capitalei.Berbeceanu a mai afirmat ca in luna octombrie a anului trecut prim-ministru Ludovic Orban i-a propus sa preia functia de prefect al Capitalei, iar prevederile Codului Administrativ la acea data au impus demisia din PNL, pe care "am facut-o cu strangere de inima"."Unii au inteles gresit faptul ca nu mai eram membru de partid, chiar au crezut ca, de dragul unei demnitati publice, as putea sa-mi schimb optiunea politica. S-au inselat!", a mai scris Traian Berbeceanu.