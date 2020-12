Cum a fost lasat un cartier din Bucuresti in frig si bezna. Oamenii si-au amintit de "Epoca de Aur": "E bataie de joc"

Pozitia ENEL

Bucurestenii, in topul cumparatorilor de calorifere electrice si aeroterme

Radu Cretu, ELCEN: "Magie nu poate face nimeni"

Pe un grup de Facebook al locuitorilor din Berceni, cineva intreaba de ce s-a oprit curentul electric, fiind imposibil sa dea de reprezentantii ENEL. Zeci de comentarii incep sa curga.- "Reteaua nu poate suporta atatea calorifere electrice si radioatoare".- "Am ajuns ca pe vremuri, fara caldura, apa calda si lumina".- "Au inceput sa cedeze, prea multe calorifere si aparate de incalzit, e si sistemul asta vechi".- "Draga Engie, pana acum injuram in regimul trecut pe Ceausescu, pentru penele de curent... dar acum primim un mesaj sec de robot... Dar de la firma privata... Defectiunea dureaza pana la ora 20, apoi 22, apoi 01... Ce mai conteaza?? Bataie de joc... Fara curent, fara caldura, fara apa calda... Multumim, Berceni, Bucuresti , Capitala europeana".- "Astazi, pe la ora 18:00, in Berceni o pana de curent afecteaza si oficiul postal, care opreste activitatea . In secolul XXI oficiul nu are un generator electric. Mai mult de 10 persoane care asteptau in frig sa le vina randul pentru a-si ridica coletele sunt sfatuite sa revina a doua zi. Inca o data cetateanul este tratat cu toata (in) deferenta de statul pe care ei il sponsorizeaza prin taxe si impozite".Acestea sunt doar cateva dintre comentarii, alaturi de multe altele prin care le-au facut oamenii care stau pe anumite strazi sau in anumite blocuri, spunand ca nici ei nu au curent electric.In jurul orei 23.00, in 14 decembrie, E-Distributie Muntenia a reactionat, potrivit wall-street.ro "Echipele de interventie ale E-Distributie Muntenia se afla pe teren si lucreaza la remedierea incidentului aparut in reteaua de distributie care deserveste clientii din zona bulevardelor Emil Racovita si Alexandru Obregia din sectorul 4 al Capitalei. Regretam neplacerile resimtite de clientii nostri si ii asiguram ca intervenim pentru restabilirea alimentarii cu energie electrica in cel mai scurt timp posibil", se arata in comunicat.Energia electrica a revenit la ora 23.35, potrivit sursei citate.Ziare.com a contactat ENEL pentru a afla cat a durat pana de curent, dar si daca au identificat cauza."Echipele de interventie ale E-Distributie Muntenia s-au aflat pe teren inca de la semnalarea intreruperii accidentale, de la 18:00, pentru o remediere a incidentului in cel mai scurt timp cu putinta. Alimentarea cu energie electica a consumatorilor afectati a fost facuta treptat, primii clienti fiind realimentati in aproximativ 15 minute de la aparitia incidentului.Incidentul a aparut in urma unei suprasolicitari a retelei de distributie de energie electrica care deserveste clientii din zona bulevardelor Emil Racovita si Alexandru Obregia din sectorul 4 al Capitalei", a transmis ENEL.Ziare.com a luat legatura cu reprezentantii Emag pentru a afla cate astfel de aparate electrice au expediat in Bucuresti. Aproape 60% din numarul caloriferelor si aerotermelor comandate in luna decembrie au fost expediate in Bucuresti.- Vanzarile de calorifere electrice s-au dublat in luna noiembrie si in primele doua saptamani din decembrie fata de aceeasi perioada a anului trecut.- La aeroterme, in noiembrie, vanzarile au fost cu peste 60% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut si cu aproape 30% in decembrie.- Cele mai numeroase comenzi au fost efectuate din Bucuresti- mai mult de un sfert in noiembrie si aproape 60% in decembrie.Contactat de Ziare.com, Radu Cretu, administratorul ELCEN, sustine ca "magie nu poate face nimeni" si ca orice lucrare inseamna ca reteaua sa fie oprita, ceea ce nu este posibil pe timpul iernii. Astfel, spune el, situatia se va imbunatati abia iarna viitoare, fiind in plan lucrari mai consistente pe timpul verii."Incercam toate solutiile sa imbunatatim parametrii in iarna asta, dar magie nu poate face nimeni. Dupa atatia ani in care nu s-a investit, nu s-au reparat tevile si pierderile au crescut foarte mult, nu pot fi remontate in cursul iernii, pentru ca orice lucrare pe care o faci la teava inseamna sa opresti si nu poti sa opresti, asa ca trebuie sa functionam pe acest management de avarie asa cum a precizat si primarul general.Asta este rezultatul pregatirii sezonului sau nepregatirii sezoului vara trecuta, in care a fost campanie electorala si nu s-a lucrat pe reteaua de termoficare.Putem avea un sistem mai bun iarna viitoare in conditiile in care vara viitoare vor fi lucrari mai consistente si alocari de fonduri. Aceasta este situatia reala, sistemul de termoficare, de la un capat la altul, adica si productie, CET-uri, si reteaua de transport si distributie, are 50, 60, 70 de ani. Deci defectiunile, avariile, sunt, din pacate, inerente. Asta e realitatea acestui sezon, incercam ca problemele sa fie cat mai mici si sa dureze cat mai putin", a declarat Radu Cretu.Potrivit unui comunicat ELCEN din septembrie 2020, reteaua operata de Termoenergetica are pierderi de 2.200 de tone de apa fierbinte pe ora, in pamant, prin gaurile din conducte. Comparativ, in 2016 pierderile erau de 800 de tone pe ora, iar in 2019 de 1.200 de tone pe ora.In fiecare ora, din centralele din Bucuresti pleaca 6.000 de tone de apa fierbinte. Centralele sunt proiectate sa functioneze cu pierderi de maximum 500 de tone pe ora, potrivit wall-street.ro CITESTE SI: