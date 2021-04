Berceni, Dobroesti si Otopeni ies din carantina joi seara

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a adoptat, in sedinta de joi, hotarari de incetare a masurii de carantina zonala pentru aceste localitati.Incidenta cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori este joi de 5,95 in Berceni, 5,23 in Dobroesti si 5,59 in Otopeni.Berceni si Otopeni au intrat in carantina din 18 martie, pentru o perioada de 14 zile. Masura a fost prelungita din 1 aprilie cu doua saptamani si din 15 aprilie cu sapte zile.