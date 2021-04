Doar 16,4% dintre angajatii din Romania s-au vaccinat pana acum. Ce asteapta de la angajatori

Exista insa si o categorie, de aproximativ 31%, care priveste imunizarea in masa a populatiei ca pe o campanie in beneficiul producatorilor de vaccinuri."Speriati de gandul ca s-ar putea infecta, 37,1% dintre angajatii romani care au participat la un sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs declara ca se vor vaccina impotriva Covid-19, in timp ce 16,4% spun ca s-au imunizat deja cu unul din serurile anti-Covid. Intoarcerea la o viata normala, fara restrictii, si dorinta de a-i proteja pe cei dragi sunt principalele motive care au cantarit in decizia de imunizare pentru cei mai multi dintre respondenti (47%)", arata compania.4 din 10 respondenti la sondajul BestJobs considera vaccinarea impotriva Covid-19 eficace si sigura si cred ca este cea mai buna solutie de a pune capat pandemiei. Alti 15% o vad doar ca pe o solutie temporara de tinere sub control a pandemiei, iar pentru 11% este o sansa ca economia sa isi revina la normal, iar locurile de munca sa fie protejate. Exista insa si o categorie, de aproximativ 31%, care priveste imunizarea in masa a populatiei ca pe o campanie in beneficiul producatorilor de vaccinuri.Cea mai mare parte a intervievatilor care au declarat ca nu intentioneaza sa se vaccineze isi argumenteaza decizia prin lipsa accesului la vaccin sau greutatea de a avea acces la vaccin (20%), lipsa increderii in eficienta acestei masuri (16%), teama de efecte adverse (14%) sau lipsa informatiilor suficiente despre efectele vaccinului (13%).Trei din cinci angajati romani sunt de parere ca angajatorii ar trebui sa faciliteze vaccinarea salariatilor proprii din companie, pentru ca o implicare mai mare din partea companiilor in campania nationala de vaccinare ar duce la cresterea ratei de vaccinare in randul populatiei.Intrebati si cum ar putea in mod concret angajatorul sa ajute in acest sens, cei mai multi dintre salariati mentioneaza solutii precum incheierea unui parteneriat cu un centru de vaccinare local (37%), facilitarea unor discutii directe intre salariatii care ezita sa se vaccineze si medici , care pot sa le raspunda tuturor intrebarilor (24%), cresterea gradului de informare interna (prin afise, e-mailuri, newslettere etc.) despre beneficiile si riscurile vaccinarii in randul personalului din companie (21%) sau organizarea unui spatiu special amenajat/a unei caravane mobile la locul de munca pentru vaccinarea personalului (20%).De altfel, pe langa tichetele de masa, prime pentru ocazii speciale, abonamente la clinici medicale private, un program flexibil de munca sau cursuri si traininguri de dezvoltare personala, mai bine de jumatate dintre angajatii romani care au participat la sondajul BestJobs cred ca vaccinurile sezoniere impotriva a diverse boli, in special cel anti Covid-19, ar trebui incluse in pachetul de beneficii extrasalariale.Sondajul a fost efectuat in perioada 15-31 martie 2021, pe un esantion de 902 utilizatori de internet din Romania.BestJobs este una dintre cele mai mari platforme de recrutare online din Romania.