Bicicletele pliabile pot fi transportate gratuit cu trenul

"Pentru a veni in intampinarea nevoilor de calatorie, CFR Calatori precizeaza posibilitatile de transport pentru biciclete, astfel incat sa va puteti petrece timpul liber asa cum va doriti. Bicicletele pliabile/demontabile pot fi transportate gratuit, pe toate tipurile de trenuri, la clasa 1 si a 2-a ca bagaj de mana, in limita spatiului disponibil. Bicicletele nedemontabile pot fi transportate contra cost doar la trenurile care ofera acest serviciu, fiind semnalat printr-o pictograma, usor de recunoscut, ce apare la cautarea/afisarea trenurilor in aplicatiile online Mers Tren Trafic Intern si Cumpara bilete de tren online. Costul biletului pentru o bicicleta nedemontabila este 15 lei si poate fi cumparat online sau de la casele de bilete din statii si agentii CFR Calatori ", se mentioneaza in comunicat.Potrivit sursei citate, pentru calatorii insotiti de biciclete la trenurile cu regim de rezervare care ofera serviciu de transport biciclete, se aloca locuri in compartimentele alaturate spatiului destinat depozitarii acestora.Reprezentantii CFR Calatori sustin ca, in cazul grupurilor organizate de biciclisti, acestia trebuie sa depuna o solicitare cu minimum 72 de ore inainte, astfel incat directiile de specialitate sa poata lua masuri pentru organizarea transportului in functie de materialul rulant disponibil.Totodata, in cazuri bine justificate in care gradul de ocupare al trenului respectiv este aproape de 100%, personalul de tren poate interzice imbarcarea calatorilor cu biciclete, daca acestia nu poseda bilete de bicicleta pentru trenul respectiv.In schimb, daca la verificarea legalitatii calatoriei pasagerii insotiti de biciclete nu prezinta biletele de transport bicicleta, li se va aplica tariful pentru bagaje voluminoase, pentru zona kilometrica corespunzatoare legitimatiei de calatorie a calatorului (o bicicleta este evaluata ca avand 15 kg).Purtarea mastii de protectie la bordul trenurilor CFR Calatori este obligatorie pe toata durata calatoriei, precum si in zonele de asteptare a trenurilor - statii de cale ferata, peroane, sali de asteptare.