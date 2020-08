Bihor: Doi tineri infiinteaza primul cimitir de animale din judet

Alex Mada si prietena lui, Adina, au inceput demersurile in acest sens si spera ca in toamna acestui an sa organizeze inaugurarea cimitirului."Momentan suntem la faza de avizare. Asteptam avizele. Cam de un an ne tot pregatim si am depus o gramada de documente, inclusiv la ministere, la agentii judetene si toate institutiile implicate. Ideea noastra a pornit din discutiile cu clientii nostri. Noi avem un salon de coafura canina si multi se plangeau ca nu au unde sa-si inmormanteze animalutele dragi si ca ar fi nevoie de un cimitir unde, cumva, sa avem grija de ele si dupa ce nu vor mai exista fizic," a declarat, vineri, Alex Mada.El a marturisit ca se gandeste adeseori la soarta catelului sau, un bichon in varsta de 10 ani, care a fost operat de patru ori si de care, la un moment dat, va fi nevoit sa se desparta pentru totdeauna."Ne gandim ca, pe viitor, desi nu am vrea sa-l pierdem, ar fi necesar sa avem un loc frumos in care sa se odihneasca," a spus Alex.Din cate stie el, un asemenea cimitir cu siguranta nu exista in judetul Bihor, dar nici nu a auzit sa mai fie vreunul in zona de vest a tarii.Alex si Adina au decis sa amenajeze in acest scop un teren de 3.200 metri patrati pe care il detine Alex in satul Calea Mare, din comuna Lazareni. Fiecare loc de veci va fi concesionat, pe o anumita perioada, pentru o suma modica, iar contractorul il va putea amenaja dupa bunul plac."Cimitirul va arata ca un parc, cu multa verdeata, copaci, flori, bancute. Nu vrem sa fie ceva foarte sobru. Dimpotriva. Pentru ca animalutele, pe parcursul vietii lor, ne ofera foarte multa iubire, afectiune si veselie", a mai precizat Alex.