Bucurestenii vor fi taxati la ora in mijloacele de transport in comun. Care sunt tarifele propuse de STB

"Atributiile cu modificarea tarifelor in momentul de fata le are prin contractul de delegare Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Transport Bucuresti-Ilfov (ADITBI). E adevarat, impreuna cu colegii mei am gandit un model care sa avantajeze utilizatorul frecvent al mijloacelor de transport in comun. La ce ne-am gandit? La faptul ca trebui sa promovam abonamentele in defavoarea calatorilor ocazionali. Cetatenii care circula zilnic cu transportul in comun trebuie sa aiba beneficii, iar aceste beneficii trebuie cuantificate prin calitatea transportului si prin tarife care sa ii avantajeze. In acest sens, avem propuneri si in aceste zile o sa plece catre ATDBI si catre primarul general propuneri de tarife si aici ma refer la tariful pe ora si tariful pe 90 de minute. De asemenea, dorim implementarea pe modelul european a unor abonamente pe jumatate de an, abonamente anuale cu beneficii majore pentru cetatean", a spus Adrian Crit.El a precizat ca propunerea STB privind tarifele va intra in dezbatere si se refera la eliminarea tarifului actual de 1,3 lei pe cursa si introducerea tarifelor orare si a abonamentelor, asa cum exista si in alte capitale europene."Ceea ce propunem noi va intra intr-o dezbatere, care poate fi efectuata si prin dumneavoastra. Luand in considerare ce se intampla si in Europa si luand in considerare tarifele existente in momentul de fata in municipiile resedinta de judet, consider ca un tarif pentru utilizarea transportului public in decurs de o ora, de circa 3 lei, si aici este discutabil, ar fi unul corect. De asemenea, pentru favorizarea calatorului care este partenerul nostru, pentru abonamentul anual ar fi corect un pret de maximum 500 de lei. Asa am favoriza si am atrage de partea noastra calatorii fideli", a precizat seful STB.Vizavi de transportul de la Aeroportul Otopeni, Crit a subliniat ca integrarea tarifara este un capitol care se ia in discutie, impreuna cu ADITBI, CFR Calatori, ceilalti operatori regionali de pe calea ferata, cu Metrorex, impreuna urmand ca se ia deciziile care "sa avantajeze calatorul"."Probabil se vor gasi solutii si pentru circulatia pe un interval orar si pentru abonamente, utilizand mai multe moduri de transport", a adaugat Adrian Crit