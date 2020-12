Barometru: Biserica, Armata si Academia, primele locuri in increderea romanilor. Guvernul, la coada listei

Conform barometrului, realizat de Centrul de Cercetari Sociologice LARICS, in parteneriat cu Secretariatul de Stat pentru Culte si Institutul de Stiinte Politice si Relatii Internationale al Academiei Romane, la capitolul incredere, dupa Biserica - 71,2% (41,4% - foarte multa; 29,8% - multa), pe locul al doilea se afla Armata, cu 61,8% (17,8% - foarte multa; 44% - multa), urmata de Academia Romana, cu 45,6% (9,4% - foarte multa; 36,2% - multa), Primaria, cu 43% (11% - foarte multa; 32% - multa); Politia, cu 41,1 (11,4% - foarte multa; 29,7% - multa) si Ministerul Sanatatii, cu 34% (6,3% - foarte multa; 27,7% - multa).Guvernul (13,7%), Parlamentul (9,5%), partidele politice (9,1%) ocupa ultimele locuri in ceea ce priveste gradul de incredere al romanilor, releva cercetarea.Sondajul, realizat pe baza unui chestionar aplicat telefonic, a fost realizat, in perioada 30 noiembrie - 7 decembrie, pe un esantion multi-stratificat, probabilistic, de 1.000 persoane si este reprezentativ pentru populatia Romaniei, neinstitutionalizata, cu varsta de 18 ani si peste 18 ani.Eroarea maxima admisa a datelor este de plus/minus 3%, la un grad de incredere de 95%.Chestionarele au fost aplicate in toate judetele Romaniei si in sectoarele municipiului Bucuresti , esantionul fiind validat pe baza datelor oficiale ale Institutului National de Statistica.Citeste si: Peste un sfert de milion de minori din Noua Zeelanda, abuzati in centrele sociale si religioase. Violuri si electrosocuri de la varsta de 9 luni