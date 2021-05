Biserica Ortodoxa, in fata schimbarii societatii romanesti: "Dincolo de circul in sutana pe care il face Teodosie, interesant este ce face Daniel din pozitia sa ingrata"

"Faptul ca Biserica Ortodoxa Romana (BOR) este o institutie importanta in societatea romaneasca este atat de evident incat afirmatia in sine este triviala. Dar la fel de trivial este si faptul ca BOR, asemenea oricarei organizatii cat de cat relevante, nu este si nu ar trebui tratata drept un monolit.Politica clericala din interiorul bisericii, pe care o urmaresc cu fascinatie ori de cate ori am ocazia, reprezinta aproape in oglinda stratificarea sociala, economica si ideologica a societatii in care biserica exista. Teodosie este doar un alt exponent al uneia dintre factiunile interne din biserica.Daca nu luam in considerare tot teatrul pe care il joaca legat de pandemie, omul este mai degraba inofensiv. Singura diferenta dintre el si Dan Diaconescu este ca el este in sutana, iar celalalt era prezentator TV . Ambii se bazeaza pe aceleasi mecanisme emotionale, pe credulitatea celor mai vulnerabili sau alienati si astfel reusesc sa extraga rente economice si sociale.Cand vine vorba de politica bisericeasca, de dinamicile de putere din Sinod, Teodosie si Daniel sunt din categorii total distincte, cu preocupari diferite. Mai interesant circul in sutana pe care il face Teodosie este ce face Daniel, din pozitia lui de intaistatator al bisericii", scrie Marius Ghincea.In opinia acestuia mult mai relevant va fi de vazut ce decizii va lua Patriarhul Daniel in fata schimbarilor sociale din tara noastra, schimbari ce pot afecta statutul si pozitia Bisericii."Daniel se afla in pozitia ingrata in care trebuie sa protejeze statutul social, politic si economic al bisericii in contextul unei evolutii culturale bifurcate.Pe de o parte, elitele sociale si populatiile din mediul urban se secularizeaza in ritm accentuat, adoptand de multe ori valori postmateriale si rationaliste care contravin sistemului de idei promovat traditional de biserica. Pe de alta parte, in mediul rural si urbanul mic insecuritatea economica produsa de dezvoltarea economica inegala, lipsa masurilor de protectie sociala si migratia semi-fortata produce o amplificare a valorilor traditionale, nationaliste si conservatoare. In contextul acestei evolutii culturale bifurcate, Daniel pare sa fi adoptat o strategie de "semnalizare polivalenta". Mai pe sleau: vrea sa impace si capra si varza.Are nevoie de elitele sociale socializate in marile orase pentru a putea extrage in continuare rentele de care are nevoie biserica si pentru a mentine respectabilitatea bisericii in cercurile influente. Face asta printr-un repertoriu de mesaje moderate, uneori chiar cu tendinte liberale si in general care sa vina in sprijinul intreprinderilor elitelor sociale.Asta are potentialul si de a ajuta biserica in a atrage inapoi in sanul bisericii noile generatii cu valori postmoderne, in curs de secularizare. Dar in acelasi timp, Biserica are nevoie sa-si mentina legitimitatea si randul mirenilor din mediul rural, inca ancorati in valori traditionale, conservatoare si care se uita cu suspiciune la comportamentele netraditionale ale celor din prima categorie. Pentru acestia, Daniel apeleaza la repertoriul traditional de mesaje care percuteaza suficient de bine. Pe scurt: semnalizarea polivalenta se refera la faptul ca intaistatatorul bisericii transmite mesaje diferite unor grupuri diferite.Problema este ca aceste doua grupuri sociale nu sunt complet izolate unele de altele. Asta inseamna ca semnalizarile catre un grup ajung si la celalalt grup. Contradictiile dintre naratiunile destinate unuia sau altuia dintre cele doua grupuri duc la scaderea credibilitatii mesajului patriarhal. Semnalizarea polivalenta este ineficienta daca grupurile nu sunt izolate. Apare impresia ipocriziei si, mai grav, tendinta contestarii din partea celor mai acerbi vectori din ambele grupuri.Cei mai progresistii din zonele urbane contesta fatarnicia si conservatorismul vetust al semnalizarilor catre traditionalisti, iar traditionalistii - in special prin vectorii conservatori din biserica (ganditi-va la calunarii din Moldova) - contesta cooperarea cu progresistii-secularisti si tendinta lui Daniel de a-si ajusta pozitiile in functie de reactiile elitelor si publicului in curs de secularizare din mediul urban.Semnalizarea polivalenta pe care o practica Daniel nu are cum sa functioneze pe termen lung intr-o societate interconectata in care nu poti izola cele doua grupuri. Iar rezultatul va fi decredibilizarea bisericii in ambele segmente sociale. In contextul asta, ce face Teodosie e doar sa puna gaz pe foc", a completat Mariu Ghincea.