Bistrita-Nasaud: copil de 9 ani, transportat cu elicopterul SMURD la Bucuresti, dupa ce s-a jucat cu benzina. Are arsuri pe mai mult de jumatate din corp

Politia Judeteana Bistrita-Nasud a transmis ca incidentul a avut loc, miercuri la pranz, in localitatea Lunca Lesului."Conform primelor date, (...) un baietel de 9 ani, din Ciosa, comuna Tiha Bargaului, ar fi stropit cu combustibil o gramada de deseuri, dupa care le-a aprins, iar din neatentie, i-ar fi luat foc hainele, suferind astfel arsuri. Copilul se afla impreuna cu parintii in zona respectiva, unde desfasurau activitati agricole", a aratat sursa citata.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud au precizat ca baiatul a fost preluat de echipajul SAJ si a fost stabilizat, fiind predat apoi echipajului de terapie intensiva mobila SMURD pe traseu.Ulterior, copilul a fost intubat, avand arsuri de gradele II si III pe circa 57 % din suprafata corporala, si a fost predat elicopterului SMURD de la Baza Aeromedicala Jibou pentru a fi transporta la o clinica de specialitate (spital de arsi) din Bucuresti.Politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sangeorz-Bai continua cercetarile in cadrul unui dosar penal de vatamare corporala din culpa si vor stabili cu exactitate toate imprejurarile in care a avut loc evenimentul.