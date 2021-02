Bloc evacuat la Timisoara dupa o deratizare la parter. 70 de locatari au parasit imobilul

Mirosul s-a extins dupa ce s-a facut o deratizare in spatiul in care functioneaza o societate comerciala.Un apel la numarul de urgenta 112 a alertat autoritatile, marti seara, iar acolo au sosit imediat echipaje de interventie."In urma unui apel prin 112, am fost anuntati ca in scara unui bloc de pe Calea Sagului din Timisoara se simte miros intepator care patrunde si in apartamente. De asemenea, am fost informati ca in cursul serii s-a efectuat o activitate de deratizare la parterul blocului (in spatiul unei societati comerciale). La fata locului s-au deplasat de urgenta o autospeciala de prima interventie, o autospeciala de stingere, un echipaj SMURD, doua autospeciale de transport personal si victime multiple (ATPVM), un echipaj CBRN si un motoventilator", transmite Inspectoratul pentru Situatii de Urgnta Timis.Persoanele care locuiesc in acea scara a imobilului au fost evacuate."S-a dispus evacuarea locatarilor de pe intreaga scara pana la finalizarea masuratorilor de catre echipajul CBRN. Au fost evacuate 70 de persoane (58 adulti si 12 minori)", mai transmite ISU Timis. Pana in prezent, nicio persoana nu a necesitat ingrijiri medicale.