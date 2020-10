Blue Air anunta primul zbor low-cost direct de la Bucuresti la Londra Heathrow. Cand va fi prima cursa

Preturile biletelor pornesc de la 29.99 euro/segment, cu taxele incluse. Incepand cu 1 decembrie 2020, zborurile Blue Air operate pe ruta Bucuresti - Londra vor avea ca aeroport de destinatie Londra Heathrow. Blue Air va transfera pe Heathrow zborurile operate anterior pe aeroportul Londra Luton, oferind 5 servicii pe saptamana in cadrul Orarului de Iarna 20/21 si introducand 11 zboruri pe saptamana in Orarul de Vara 2021, a informat vineri, 30 octombrie, compania.Incepand cu 1 decembrie, Blue Air va opera zborurile de pe ruta Bucuresti Otopeni (OTP) - Londra Heathrow (LHR) astfel:- Orarul de Iarna 20/21 - 5 zboruri/ saptamana- Orarul de Vara 21 - 11 zboruri / saptamana"Suntem foarte incantati sa anuntam zborurile directe Blue Air intre Bucuresti si Londra Heathrow, cel mai mare aeroport din Regatul Unit si unul dintre cele mai importante aeroporturi din Europa si din lume, atat din punct de vedere al numarului de pasageri cat si din punct de vedere al retelei de conexiuni oferite. Lansarea acestei rute stabileste o noua etapa esentiala in strategia de dezvoltare a retelei Blue Air si confirma angajamentul nostru de a oferi pasagerilor nostri cele mai bune servicii de transport aerian ultra low-cost si de a le pune la dispozitie optiuni de calatorie suplimentare la un pret accesibil. Heathrow nu este doar alegerea preferata si cea mai convenabila pentru calatorii londonezi, ci reprezinta si unul dintre cele mai importante hub-uri intercontinentale ale Europei. Blue Air intentioneaza sa se asocieze cu mai multi transportatori care opereaza pe Heathrow, pentru a imbogati optiunile de conectivitate pentru clientii romani din intreaga lume " spune Krassimir Tanev, Director Comercial Blue Air.