Boala genetica rara identificata in trei localitati din Suceava. Care sunt simptomele si ce recomanda medicii

Este vorba despre doua familii din localitatea Partestii de Jos si de doua familii din localitatea Cotu Baii.Intre aceste familii nu exista legaturi de rudenie si nici nu au fost identificate legaturi cu persoane din Todiresti, a declarat medicul-sef al sectiei Neurologie din Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" Suceava, dr. Daniela Beatrice Neagu, pentru monitorulsv.ro. Potrivit acesteia, pacientii nou descoperiti prezinta simptome de boala si au fost diagnosticati in urma investigatiilor si testelor efectuate la spitalul sucevean. Simptomatologia este diferita , fiecare prezinta alte simptome ale bolii", a declarat dr. Neagu, subliniind ca tratamentul se instituie la primele semne de boala. In tratament la centrul de la spitalul din Suceava sunt 12 pacienti cu boala simptomatica.Pe langa pacientii din judetul Suceava, mai este un pacient din Botosani, originar din Partesti, unul din Piatra Neamt, care are alta mutatie a genei decat cea specifica locuitorilor din Todiresti, si unul din Iasi.In evidenta sunt si sapte persoane asimptomatice, purtatori sanatosi, rude mai tinere ale celor deja confirmati. "Multi ar necesita testarea, dar ori refuza, ori amana. Unii sunt plecati la munca in strainatate si spun ca atata timp cat sunt buni de munca nu vor sa stie daca sunt bolnavi", a afirmat dr. Daniela Neagu.Amiloidoza ereditara tip transtiretina este o boala sistemica de care sufera estimativ maximum 30.000 de persoane, la nivel mondial.Sunt descrise 120 de mutatii genetice care provoaca boala; cei mai multi pacienti au fost diagnosticati in nordul Portugaliei, in nordul Suediei si in Japonia. In Romania sunt diagnosticati aproximativ 30 de pacienti, dintre care 9 sunt din Todiresti si Solonet.Specialistii spun ca boala nu are nici o legatura cu mediul, ci doar cu genetica, cu transmiterea ereditara, in familie, dar de ce s-a concentrat in aceasta zona nu are nimeni inca un raspuns.Simptomele bolii apar intre 35 si 43 de ani.Dupa varsta de 35 de ani, pacientul prezinta amorteli la nivelul extremitatilor si boala evolueaza progresiv, cu tulburare de mers sau imobilizarea la pat, in functie de stadiul bolii, edeme in zona gambei, respiratie dificila la efort, palpitatii si sincope, ameteala la ridicarea in picioare, tulburare de tranzit intestinal, tulburari de urinare, disfunctie erectila, uscaciunea ochilor/gurii. Speranta de viata in amiloidoza este de 10 ani de la debutul simptomelor, dar la forma provocata de gena mutanta intalnita doar la Todiresti, fara tratament boala duce la moarte in 4-5 ani.Cu tratament instituit in faza de inceput, evolutia bolii este oprita iar costurile terapiei sunt acoperite de stat. Cheia succesului este diagnosticul precoce si instituirea tratamentului.