Procesiunea de Boboteaza a fost anulata in Buzau, pe fondul pandemiei de COVID-19

Potrivit reprezentantilor Arhiepiscopiei Buzaului si Vrancei, miercuri, 6 ianuarie, nu va avea loc procesiunea de Boboteaza, fiind pentru a doua oara in 20 de ani cand nu se organizeaza acest eveniment. Prima data s-a intamplat im 2017, din cauza conditiilor meteo nefavorabile.Desi procesiunea de Boboteaza nu are loc, credinciosii pot participa la slujbele organizate in toate bisericile din judet.Regulile sunt insa specific pandemiei.Astfel, la Catedrala Arhiepiscopala, daca de obicei puteau asista la slujba aproximativ 300 de credinciosi, anul acesta numarul participantilor ar putea fi de circa 100.Masca de protectie este obligatorie, iar inainte ca enoriasii sa atinga recipientele din care vor lua apa sfintita trebuie sa se dezinfecteze pe maini.In curtea Catedralei "Inaltarea Domnului" sunt pregatite patru vase a cate o mie de litri fiecare din care credinciosii vor putea lua Agheasma Mare pe tot parcursul zilei.Citeste si: Un tribunal din Pakistan a declarat ilegala testarea virginitatii femeilor care au fost victime ale violurilor