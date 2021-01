Sursa infectarii cu virusul COVID intr-o comunitate din Botosani a fost slujba de Boboteaza

Piata din localitate va fi inchisa

"Din analiza situatiei epidemiologice a celor care s-au infectat in comuna, s-ar parea ca sursa de infectare este prilejuita de un eveniment religios, in speta Boboteaza", a afirmat Nechifor.Acesta a precizat ca politistii si jandarmii vor intensifica actiunile de control in zona respectiva, in special pe parcursul serii, astfel incat virusul sa nu fie raspandit si in celelalte sate ale comunei Havarna.Autoritatile judetene au cerut avizul Institutului National de Sanatate Publica pentru carantinarea localitatii, insa adoptarea acestei masuri a fost amanata.Primarul comunei Havarna, Rodica Balta, a anuntat, in aceeasi sedinta a CJSU, ca a dispus inchiderea, incepand de vineri, a pietei din localitate.Comuna Havarna are o populatie de 4.308 locuitori, iar in ultima saptamana au aparut 33 de cazuri de infectare cu COVID-19.La nivelul judetului Botosani, indicele de infectare cu noul coronavirus era joi de 1,47 cazuri la 1.000 de locuitori.