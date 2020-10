Bode: Lotul I din Sebes-Turda, sectiunea Rasnov-Cristian si primul tronson de autostrada din Moldova ar putea fi inaugurate in acest an

"In legatura cu Sebes - Turda, lotul 1, cei 17 kilometri, conform contractului trebuiau sa fie finalizati in 2018. In acest moment, progresul fizic este de peste 95%, in conditiile in care vom avea cel putin 25 de zile intemperii, in conditii meteo favorabile, cei 17 kilometri de autostrada din Sebes - Turda, lotul 1, vor fi dati in trafic. De asemenea, Rasnov - Cristian, sunt 10 kilometri din Comarnic - Brasov care au termen de finalizare in acest an, se vor finaliza in acest an", a afirmat Lucian Bode la Digi 24.Un alt tronson de autostrada care ar putea fi dat in folosinta in acest an este cel din varianta ocolitoare a Bacaului."Varianta ocolitoare Bacau, avem 31 kilometri, din care 17 kilometri in regim de autostrada. Au termen de finalizare ianuarie 2022. Am dat in trafic la inceputul lunii septembrie 7 kilometri din drumul national, legatura spre Onesti, iar cei 17 kilometri de autostrada au in acest moment un progres fizic de peste 95%. Asta imi da speranta ca pana la sfarsitul anului putem inaugura primul tronson de autostrada din Moldova, cei 17 kilometri de autostrada", a precizat Bode.El a mentionat ca tronsonul 2 din drumul expres Craiova - Pitesti va fi finalizat inainte de termenul stabilit in contract."Drumul expres Craiova - Pitesti, cu tronsonul 2, cu cele doua variante ocolitoare de la Bals si de la Slatina, 41 de kilometri, in acest moment au un progres fizic de peste 55%. Constructorul roman a reusit sa depaseasca progresul fizic din contract si va termina aceasta lucrare, cu cele doua centuri ocolitoare Bals si Slatina inainte de termenul stabilit in contract si anume decembrie 2021", a mai afirmat ministrul Transporturilor.