Bogdan Aurescu, despre otravirea lui Aleksei Navalnii: UE trebuie sa aiba o replica robusta, inclusiv masuri restrictive

"Otravirea lui Navalnii cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok a fost confirmata oficial de catre Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC). Suntem martorii unei incalcari grave a legislatiei internationale. UE trebuie sa aiba o replica robusta, inclusiv cu masuri restrictive", a scris seful diplomatiei romane pe Twitter OIAC a confirmat, marti, ca in organismul dizidentului rus Aleksei Navalnii s-a gasit o substanta de tip Noviciok, potrivit AFP.Laboratoare de specialitate din Germania, Franta si Suedia stabilisera deja ca principalul opozant al Kremlinului a fost victima unei otraviri cu agent neurotoxic de genul celor produsi de cercetatorii militari din fosta Uniune Sovietica.Navalnii, in varsta de 44 de ani, a fost spitalizat la Berlin dupa ce i s-a facut rau la bordul unui avion, in Siberia, in 20 august. El a fost externat in 23 septembrie si intentioneaza sa se refaca in Germania. Moscova a respins ipoteza otravirii cu Noviciok.Germania a solicitat oficial asistenta tehnica din partea OIAC, conform prerogativelor statelor membre in cazul in care considera ca a avut loc un incident in care sunt implicate arme chimice. OIAC a confirmat ca probele de sange si urina prelevate de la Navalnii contineau un inhibitor de colinesteraza, similar cu doua substante chimice de tip Noviciok, interzise de organizatie in 2019.