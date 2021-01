Cine e Bogdan Oprea, noul purtator de cuvant de la Ministerul Sanatatii. A facut parte din echipa fostului presedinte Traian Basescu

Experienta de aproape 10 ani in administratie

Licenta de paramedic SMURD

Bogdan Oprea are licenta de paramedic si insoteste, ca voluntar, ambulantele care deservesc comunitatea in care traieste.Ca specialist in comunicare, Bogdan Oprea are o experienta de aproape 10 ani in administratie publica, atat la nivelul Uniunii Europene (printre altele, consilier de rang inalt al UE pentru comunicare si vizibilitate in cadrul Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii Moldova), cat si in Romania (printre altele, ca purtator de cuvant al presedintelui Romaniei si sef al Departamentului de Comunicare Publica al Administratiei Prezidentiale si purtator de cuvant al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului).Din 2007 este cadru universitar la Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii, Universitatea din Bucuresti , si a sustinut unul dintre primele doctorate din tara cu o tema care studiaza amploarea fenomenului dezinformarii, manipularii si fake news-ului online.A lansat si primul curs din mediul universitar romanesc care trateaza combaterea fenomenului fake news. Mai preda, printre altele, discipline de presa scrisa si tehnici de redactare.Si-a obtinut licenta de paramedic SMURD in anul 2017 si incadreaza, ca voluntar, ambulantele ce deservesc comunitatea in care traieste (Detasamentul de Pompieri "Vitan", Bucuresti). A participat si participa, in mod current, la mai multe proiecte de voluntariat in tara si la misiuni umanitare in strainatate.La inceputul carierei, timp de mai bine de 12 ani , a lucrat in presa centrala, unde a ocupat diferite pozitii editoriale si manageriale si a lansat si condus proiectele mai multor cotidiene de retea si reviste lunare.