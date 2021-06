Un sucevean infectat cu noul coronavirus a platit 23.000 de lei dupa ce a stat internat la spitalul din Gura Humorului

La acestea s-au adaugat 156,96 lei pentru mancare, 741,53 lei medicamentele, 99,05 lei analizele medicale si 54,46 lei pentru materiale sanitare.Pacientul trebuie sa plateasca 1.281,4 lei pentru fiecare zi de spitalizare Suceveanul a ajuns in aceasta situatie pentru ca si-a pierdut cardul de sanatate Managerul Spitalului Orasenesc Gura Humorului a spus ca sumele pentru cazarea pacientului sunt justificate."Din aceste costuri trebuie acoperite salariile personalului medical, sporul covid de 85%, mentenanta aparatelor, cheltuielile de functionare a spitalului, dar si materialele de protectie pentru angajati . Dotarea unui asistent cu echipament de protectie costa spitalul 80 de lei/zi. Intr-adevar, sunt costuri foarte mari, dar acestea se explica si prin faptul ca in perioada de pandemie am avut 30-40 de pacienti fata de capacitatea spitalului care este de 113 paturi, astfel incat costurile au crescut pentru fiecare pacient", a aratat Cornel Vieru.Managerul spitalului precizeaza ca inainte de pandemie o zi de spitalizare costa de 3-4 ori mai putin decat acum, costurile ridicandu-se atunci la 300-400 lei/zi.