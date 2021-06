Cati romani s-au mai imbolnavit de COVID-19 dupa schema completa de vaccinare. Numar infim raportat de oficialitati

Gheorghita a declarat marti, 8 iunie, ca de la debutul campaniei - 27 decembrie 2020, pana pe 6 iunie 2021 - 4.718 persoane vaccinate au fost confirmate cu infectie SARS-CoV-2 dupa efectuarea schemei complete.Numarul persoanelor complet vaccinate a ajuns luni, 7 iunie, la 3.997.752, ceea ce face ca numarul imbolnavirilor post-vaccinare sa reprezinte 0,1% din total."In perioada 27 decembrie 2020 - 6 iunie 2021, un numar de 23.689 de persoane, ceea ce reprezinta 0,5% din totalul persoanelor vaccinate cu prima doza au avut un test pozitiv de infectie cu SARS-CoV-2, insa mediana timpului scurs de la administrarea primei doze de vaccin si pana la confirmarea infectiei cu SARS-CoV-2 a fost de 12 zile, ceea ce este in intervalul in care inca nu a aparut un raspuns imun protector. Dupa cea de-a doua doza de vaccin, practic, dupa schema completa de vaccinare, in aceeasi perioada de timp, 27 decembrie 2020 - 6 iunie 2021, au fost confirmate cu infectie 4.718 persoane, reprezentand 0,1% din totalul persoanelor vaccinate cu schema completa. Mediana timpului scurs de la administrarea celei de-a doua doze sau de la finalizarea schemei de vaccinare pana la confirmarea infectiei cu SARS-CoV-2 este de 29 de zile", a explicat Valeriu Gheorghita intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria