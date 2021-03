Pastila de Speranta: "Cat timp trebuie sa treaca sa nu iti mai fie dor de sot sau de tata?"

Ce inseamna sa fii apartinatorul unui pacient

Carla era la varsta la care copiii cred in povesti cu final fericit si sunt prea mici ca sa afle ca exista rau, nedreptate, proceduri medicale, diagnostice grele. Avea doar sapte ani si abia invatase literele. Stia sa scrie "mama" si tot atunci a aflat ca M vine si de la "morfina". Mama ei este asistenta la HOSPICE Casa Sperantei si tot ea a invatat-o sa-si tina tatal de mana, sa-l mangaie, sa fie puternica pentru el si sa-i spuna ca nu o sa-l mai doara. Si cand il durea prea tare, Carla stia sa ii dea pastila cu M.Paulina a functionat o vreme din inertie. Acasa, propriul sot i-a devenit pacient. La munca, la spital , avea grija de alti pacienti tot cu cancer. Plangea doar pe drum, niciodata de fata cu familia, colegii sau pacientii. Inainte de Craciun , nici n-a mai existat acasa sau serviciu, pentru ca si-a internat sotul la HOSPICE. Pastila cu M era prea putin ca sa calmeze durerile si toate problemele care vin la pachet cu un cancer agresiv si necrutator. N-a fost deloc festiv Craciunul ala nici pentru Carla, nici pentru Paulina. Si niciun Craciun nu va mai fi motiv de sarbatoare . Isi gaseste cumva Paulina resorturile interioare sa glumeasca acum: "nu exista nicio felicitare, niciun mesaj de Craciun pentru asa ceva. Ne pare rau ca v-ati pierdut sotul si tatal, dar sa aveti sarbatori cu lumina?"Se intampla in 2019 si toata lumea le spunea ca va durea mai putin, dupa ce trece timpul. Dar cat timp trebuie sa treaca sa nu iti mai fie dor de sot, de tata? Un an, atat au avut la dispozitie, pentru ca-n primavara lui 2020, Paulina iar a fost si asistenta, si apartinator pentru un pacient: mama ei. Asa se numesc cei din familia unui pacient, apartinator. Cand e vorba de un pacient cu cancer terminal, apartinator nu e doar cel care tine legatura cu medicii, cel care semneaza pentru internari sau proceduri medicale. Apartinatorul este, de regula, cel caruia ii apartin toate amintirile, ramane cu ele si dupa ce nu mai e cel drag.Paulina si Carla stiu cum e sa fii apartinatorul unui pacient care infrunta un diagnostic greu. Stiu cum e sa pierzi pe cineva drag, apoi sa pierzi din nou. Si sa nu fii singur in lupta grea pe care o duci. Paulina spune ca fetita ei e un erou si asa e, Carla este eroul mic cu cel mai luminos zambet trist din cate exista. Si erou e si Paulina. Asistenta si-a propus sa dea un sens tot raului care i s-a intamplat , sa fie si familie, si sprijin medical pentru toti pacientii ei. Sa ii ajute, asa cum poate, pe cei care trec prin cea mai grea lupta din viata lor. Zilele trecute, intr-un salon din spitalul HOSPICE, Paulina tinea de mana o pacienta si o ruga sa deschida putin ochii. "Hai, mami, ca esti splendida, arata-mi ochisorii aia". Paulina asa le spune pacientelor, mama. Iar primul lucru pe care il spune familiei e "va inteleg durerea, am trecut si eu prin asta, de doua ori chiar".Citeste si: Povestea Emiliei, "avionul de lupta" care de 25 de ani se bate cu o boala necrutatoare