Pastila de Speranta. Constantina, 82 de ani, bolnava de cancer: "Zambeam si inainte, dar nu stiam sa ma bucur cu adevarat"

O cheama Constantina, dar toata lumea ii spune Buni. La 82 de ani, se gandeste doar la nunta nepotului. Se si imagineaza purtand cea mai frumoasa rochie, verde smarald, si pantofii din piele, primiti cadou de la sotul ei cand Facebook nici nu exista.Buni are un fel de eleganta princiara. Rade cand isi aduce aminte, dar in ziua in care a aflat ca are cancer, a facut orice ar face o femeie matura, stapana de sine: a inceput sa planga ca o fetita de trei ani. Dar apoi si-a amintit ca si optimismul e incurabil.Bunica are cancer la san si vine din 2018 la HOSPICE. Spune ca la terapie a invatat sa zambeasca si daca incerci sa o corectezi, ca de fapt si-a reamintit sa zambeasca, te dojeneste asa cum doar bunicile stiu: "chiar daca zambeam si inainte, tot nu stiam sa ma bucur cu adevarat. Cancerul m-a invatat ce inseamna durerea, HOSPICE m-a invatat sa lupt cu ea".Cea mai fericita este insa pentru proteza la san, pentru ca va putea sa poarte la nunta nepotului rochia ei verde-smarald. Nu se va vedea ca-i bolnava si ea nici nu se va gandi la asta.Poti sa ii ajuti pe copiii si adultii care lupta cu un diagnostic incurabil. Binele se face simplu si nu te costa nimic. Dureaza cateva minute sa completezi formularul prin care redirectionezi 3,5% din impozitul platit deja statului catre HOSPICE Casa Sperantei Citeste si: