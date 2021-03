Pastila de Speranta: cand iubirea dainuie jumatate de secol si mai mult de atat

Se lupta si cu cancerul, si cu depresia, dar nu se da batuta

Iar pentru ca speranta se trage, printre alele, din povestile altor invingatori, chiar daca victoriile lor vin uneori la pachet cu tot atatea esecuri, Ziare.com si HOSPICE Casa Sperantei va prezinta zilnic, in luna martie, Pastila de Speranta: povestile unor femei care au purtat o lupta grea, una la care multi dintre noi nici macar nu pot sa se gandeasca, povestile unor Eroine.De trei ani, doamna Doina face parte din familia HOSPICE. A inceput sa mearga la Hospice pentru limfedem. Pe langa cancer, mai apar tot felul de consecinte, iar ei i s-a umflat atat de tare piciorul, incat spunea ca e la fel de gros ca trunchiul unui copac batran. Dar de cand cu masajul de limfedem, doamna Doina a reusit sa termine o cursa de maraton, de mana cu celelalte Eroine, pacientele HOSPICE.E o aparitie doamna Doina si are o colectie impresionanta de palarii. A trait cea mai frumoasa poveste de dragoste alaturi de Nelu, sotul ei. 50 de ani l-a iubit pe Nelutu si el a iubit-o cel putin la fel de tare. O astepta in fata cladirii HOSPICE de fiecare data cand era la terapie sau la masaj. Uneori, la maraton, alerga langa ea. O data, a asteptat-o cu flori la linia de finish. Pe Nelu l-a pierdut anul trecut si Doina spune ca nu are pe nimeni in afara de familia HOSPICE. Plange mult si se gandeste la momentul in care isi va revedea sotul. Se lupta si cu cancerul, si cu depresia, dar nu se da batuta. Pana il va revedea pe Nelutu al ei, Doina stie ca lumea e un loc pentru care merita sa lupti.Citeste si: