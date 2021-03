Destin implacabil: mama si fiu, ambii diagnosticati cu cancer, colegi in acelasi salon de spital

Viata ii rezervase insa o suferinta si mai mare...

Iar pentru ca speranta se trage, printre alele, din povestile altor invingatori, chiar daca victoriile lor vin uneori la pachet cu tot atatea esecuri, Ziare.com si HOSPICE Casa Sperantei va prezinta zilnic, in luna martie, Pastila de Speranta: povestile unor femei care au purtat o lupta grea, una la care multi dintre noi nici macar nu pot sa se gandeasca, povestile unor Eroine.O mama si un fiu, ambii diagnosticati un cancer, au impartit acelasi salon de spital , s-au tinut de mana, s-au incurajat si au sperat.Doamna Gabi Miu are 65 de ani si, in urma cu 20 de ani, un verdict crunt a venit implacabil. "Cand am citit diagnosticul, am inlemnit. Am intrebat-o pe doctorita ce inseamna. A ezitat la inceput, apoi mi-a zis: "Doamna Miu, dumneavoastra stiti ce inseamna diagnosticul, dar vreti sa-l auziti din gura mea... e un cancer invaziv", mi-a spus. Am plecat acasa de la Spitalul de Oncologie, imi pacaneau urechile, n-am stiut cum am ajuns in statia de autobuz de la Livada si am zis Doamne, ajuta-ma sa ajung acasa si niciodata sa nu intreb de ce mi-ai dat mie asta.".A infruntat boala cu indarjire, fara sa se gandeasca o clipa ca viata ii rezervase o suferinta si mai mare. Dupa 3 ani de lupta impotriva cancerului, fiul sau de 26 de ani, avea sa primeasca un diagnostic similar: cancer, cu metastaze pulmonare. Au impartit acelasi salon de spital, mama si fiu, au vegheat unul la capataiul celuilalt, s-au incurajat si au sperat impreuna...Astazi, a mai ramas doar Gabi Miu. Si chiar daca a cunoscut toate fetele suferintei, si-a gasit cumva puterea si resorturile interioare sa lupte si sa mearga mai departe. Gabi Miu a gasit in oamenii de la HOSPICE si in povestile lor inspiratie si forta. Fosta pacienta e acum voluntar si ii ajuta pe altii sa aiba putere. "Sa nu renunti cata vreme exista o umbra de speranta, sa lupti pentru tine si pentru cei pe care-i iubesti. Asta le spune pacientilor, dar asa isi indeamna si nepotii".Anul trecut, Gabi Miu s-a luptat cu Covid si s-a luptat cu un alt cancer. A revenit la HOSPICE, de aceasta data din nou ca pacienta. E o luptatoare si isi urmeaza propriul sfat, nu renunta la lupta.