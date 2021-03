Pastila de Speranta: asistenta care se rade in cap din empatie pentru pacientele cu cancer

Iar pentru ca speranta se trage, printre alele, din povestile altor invingatori, chiar daca victoriile lor vin uneori la pachet cu tot atatea esecuri, Ziare.com si HOSPICE Casa Sperantei va prezinta zilnic, in luna martie, Pastila de Speranta: povestile unor femei care au purtat o lupta grea, una la care multi dintre noi nici macar nu pot sa se gandeasca, povestile unor Eroine.Mihaela lucreaza de cativa ani la HOSPICE si este una din asistentele care le fac pacientelor masajul limfatic. Drenarea limfei le scapa de niste dureri cumplite dupa operatia de cancer la san si de niste maini umflate atat de mult incat nu le mai poti folosi deloc, pentru ca nu mai circula limfa. Dar pacientele nu o indragesc pe Mihaela doar pentru abilitatile sale de a face acest mesaj special. Pentru cele mai multe dintre ele , ziua in care s-au tuns, in urma chimioterapiei, a fost presarata cu multe lacrimi. S-au luptat cu boala, cu ele insele si au vrut sa ascunda toate oglinzile din casa. In cabinetul de limfedem, pacientele invata sa se priveasca din nou si sa se iubeasca. La HOSPICE primesc gratuit peruci, proteze si sutiene speciale. Uneori, Mihaela pune muzica si danseaza cu ele sau scoate o trusa de machiaj si le da putina culoare in obraji. Din solidaritate cu ele, dar si pentru a le aminti ca frumusetea nu e data doar de reflexia oglinzii, Mihaela se tunde zero. De Craciun , s-a ras in cap a doua oara, iar pacientele spun ca empatia e cel mai frumos cadou pe care l-au primit. "Este greu sa vezi un om in suferinta, dar mai greu este cand spui: 'Nu pot sa te ajut. Mi-e mila de tine, dar nu pot sa te ajut.'", spune Mihaela.Citeste si: