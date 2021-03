Ce sunt odraslele care nu apar in nici o statistica: copiii-apartinatori?

Iar pentru ca speranta se trage, printre alele, din povestile altor invingatori, chiar daca victoriile lor vin uneori la pachet cu tot atatea esecuri, Ziare.com si HOSPICE Casa Sperantei va prezinta zilnic, in luna martie, Pastila de Speranta: povestile unor femei care au purtat o lupta grea, una la care multi dintre noi nici macar nu pot sa se gandeasca, povestile unor Eroine.Cand s-a imbolnavit mama ei, Ana si-a asumat rolul de "eu sunt cea puternica" si, oricat de greu a fost, a zambit si a fost acolo, pana in ultima clipa, cu speranta ca totul va fi bine. Cu speranta ca nu o va pierde pe mama.Dar cancerul a fost necrutator. Mama ei a fost pentru Ana persoana ei de suflet, a iubit-o pana peste puteri si stie ca n-ar fi putut sa faca mai mult, dar golul a ramas. HOSPICE i-a fost alaturi si a ajutat-o sa mearga mai departe. Pentru Ana, consilierea psihologica a fost cel mai important lucru, altfel nu stie cum ar fi depasit pierderea mamei, cum sa invinga depresia. La Scoala HOSPICE, infiintata special pentru copiii apartinatori, Ana a recuperat perioada in care a durut atat de tare, incat nu s-a putut concentra deloc nici pe teme, nici pe lectii.Ana e copil-apartinator: un cuvant rece, sec ca o ecuatie matematica. Sunt copiii care nu exista in nicio statistica oficiala, copiii care ofera cele mai lungi imbratisari, copiii tristi si atunci cand zambesc, copiii care si-au pierdut persoana de suflet sau care au pe cineva drag bolnav, copiii ca Ana, care in tabere au privit o noapte intreaga stelele: "acolo unde straluceste cel mai tare, acolo cred ca e mama".Stie cum e sa fie greu si sa ai nevoie de ajutor. Ana e un copil, dar si-a transformat povestea. Dintr-o situatie trista, in care niciun copil nu ar trebui sa fie vreodata, Ana s-a transformat intr-o invingatoare. Acum, le scrie copiilor care si-au pierdut un parinte, le intelege drama si stie cel mai bine ca nimeni nu va acoperi vreodata dorul. Dar Ana e acolo, sprijin pentru copiii-apartinatori care nu exista in nicio statistica oficiala.Dureaza cateva minute sa completezi formularul prin care redirectionezi 3,5% din impozitul platit deja statului catre HOSPICE Casa Sperantei. Detalii pe https://www.hospice.ro/3punct5hospice/ Citeste si: