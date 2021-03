Cand iti doresti sa fii mama si descoperi ca ai cancer de col uterin

Operatia minim intruziva i-a lasat sistemul reproductiv intact

Ioana si sotul ei si-au dorit tare mult un copil. Au facut un credit si s-au mutat intr-un apartament mai mare, si-au facut planuri pentru cum va arata camera celui mic. Daca ar fi avut o fata, ar fi chemat-o ca pe mama Ioanei. Dar... s-au chinuit ani in sir sa aduca un copil pe lume.Au urmat tratamente, analize si tot soiul de investigatii. In 2015, Ioana avea 29 de ani si isi dorea un copil. In loc de vestea buna, insa, a primit un diagnostic cumplit: cancer de col uterin. "Domnule doctor, nu are cum!", asta a fost prima sa reactie. A plans apoi pana a simtit ca nu mai are lacrimi si tot nu ii venea sa creada ca are cancer.Toti medicii i-au spus insa acelasi lucru, diagnosticul era clar. "Doamna, aveti copii?" venea la pachet de fiecare data cu diagnosticul. La inceput, nu a realizat prea bine ce i se intampla si a functionat pe pilot automat, asa a stiut sa se apere.Trebuia mai intai sa supravietuiasca, apoi sa se ocupe de restul. I s-a recomandat histerectomie totala si i-au zis ca nu va deveni niciodata mama. Dar nu a acceptat verdictul. Un medic i-a povestit despre ceea ce se numeste tratament conservativ pentru cancerul de col uterin, o metoda minim invaziv de tratare a acestui timp de cancer. Au trecut cinci ani de la operatie, Ioana a supravietuit cancerului si, intr-un carnetel, fiecare zi fara cancer, fiecare zi fara recidiva a fost notata ca o victorie.Acum, Ioana se intoarce la visul sau, acela de a fi mama, pentru ca operatia minim intruzica i-a lasat sistemul reproductiv intact. Exista viata dupa cancer, iar Ioana spera ca ea insasi sa poata da viata. Daca va avea fetita, o va chema ca pe mama ei. Daca va fi baietel, va purta numele medicului care a operat-o.