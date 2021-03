Povestea asistentei care a vazut finaluri triste si vindecari miraculoase. Pana a ajuns pacienta

Cum a inceput propriul dezastru: diagnostic de leucemie acuta

Iar pentru ca speranta se trage, printre alele, din povestile altor invingatori, chiar daca victoriile lor vin uneori la pachet cu tot atatea esecuri, Ziare.com si HOSPICE Casa Sperantei va prezinta zilnic, in luna martie, Pastila de Speranta: povestile unor femei care au purtat o lupta grea, una la care multi dintre noi nici macar nu pot sa se gandeasca, povestile unor Eroine.Cecilia are 60 de ani, iar ca asistenta medicala a vazut de toate. Boli care vin pe neasteptate si schimba vieti si oameni, diagnostice teribile, recuperari miraculoase sau finaluri triste, venite prea devreme peste unele destine. A vazut de toate la altii, insa nu ar fi crezut niciodata ca, intr-o zi, va ajunge ea sa fie cea tintuita pe un pat de spital A inceput sa o doara spatele, asa a pornit toata povestea. Apoi umarul si iar spatele. Iar cand calmantele nu mai potoleau durerile, Cecilia si-a facut un set complet de analize. Peste cateva zile, asistenta era ea insasi intinsa pe un pat de spital. Astepta un diagnostic, dar nu s-a gandit niciodata ca va fi atat de dur: leucemie acuta. "Ca o sa mor>>, asta i-au zis medicii sotului meu. Sa se pregateasca de ce e mai rau, pentru ca analizele arata rau, boala e acuta, iar sfarsitul e aproape. Mie mi-au comunicat doar diagnosticul, fara sa intre in alte detalii, dar eu stiam prea bine ce inseamna leucemie acuta".Dupa primirea diagnosticului, in mai 2015, viata fostei asistente s-a transformat intr-un lung sir de spitalizari. Dintr-un om perfect capabil sa isi ingrijeasca familia, Cecilia a devenit permanent dependenta de sprijinul celor din jurul ei. "Sotul meu venea, ma schimba, ma spala si nu se plangea de nimic. Iar fiica noastra, Madalina, se gandea doar cum poate face sa ma insanatoseasca, voia ea sa devina donator pentru mama ei. Atunci cred ca am inceput sa lupt cu mai multa indarjire".Hotarata sa traiasca, Cecilia a apucat-o pe un drum pe care si-a gasit si alti aliati. "La HOSPICE am primit un ajutor nesperat. Doamnele de aici ajung la patul tau in doua secunde si au mereu o vorba buna la ele. Te ajuta sa iti recapeti puterile, dar si speranta, si aceste lucruri conteaza foarte mult".Apoi, Cecilia a inceput sa primeasca si vesti bune. Rezultatele analizelor ei s-au imbunatatit, starea ei generala s-a schimbat, asa ca medicii au anuntat-o ca va putea fi supusa unui transplant. Interventia ar putea sa ii redea Ceciliei viata pe care a avut-o inainte. "Trebuie sa imi marit fata si sa apuc sa imi cresc nepotii. Astea sunt planurile mele, asa ca astept senina transplantul. Nu mi-e teama si stiu ca voi fi bine."Poti sa ii ajuti pe copiii si adultii care lupta cu un diagnostic incurabil. Binele se face simplu si nu te costa nimic. Dureaza cateva minute sa completezi formularul prin care redirectionezi 3,5% din impozitul platit deja statului catre HOSPICE Casa Sperantei