500.000 de romani sunt bolnavi de cancer. Doar 11% dintre ei au parte de tratament de specialitate

Iar pentru ca speranta se trage, printre alele, din povestile altor invingatori, chiar daca victoriile lor vin uneori la pachet cu tot atatea esecuri, Ziare.com si HOSPICE Casa Sperantei va prezinta zilnic, in luna martie, Pastila de Speranta: povestile unor femei care au purtat o lupta grea, una la care multi dintre noi nici macar nu pot sa se gandeasca, povestile unor Eroine.Virginia Marin a locuit 12 ani in Canada, impreuna cu familia fiicei sale. A fost mereu o femeie activa, plina de viata, inconjurata de familie si prieteni. Viata sa s-a schimbat in 2015, cand a fost diagosticata cu cancer la san. Pentru ca nu a vrut sa-si impovareze fiica si familia cu boala sa, a ales sa se intoarca in Romania, sa isi duca aici sfarsitul. A ajuns la HOSPICE si povesteste ca viata i s-a schimbat radical."Stiu ca boala mea nu are vindecare in acest stadiu, dar primesc dragoste si demnitate", povesteste doamna Marin. A aflat aici ca boala nu inseamna final de drum. Pacientii pe care i-a intalnit in fiecare joi, la Centrul de Zi, au devenit noii sai prieteni, cu care adora sa se intalneasca la o cafea si-o prajitura facuta in casa.Doamna Virginia le povesteste deseori despre nepotul sau de 15 ani, Lucas, care o viziteaza in fiecare vacanta si care, atunci cand a implinit 80 de ani i-a organizat o petrecere-surpriza la care au fost invitati toti prietenii sai, ceilalti pacienti. Pe perioada pandemiei, doamna Virginia a avut nevoie de internari mai dese in spitalul HOSPICE, pentru ca durerea a devenit tot mai greu de suportat. Chiar daca se misca mai greu acum, a ramas la fel de calda si zambitoare.In pandemie, pacientii de cancer au fost printre cei mai vulnerabili: internarile au scazut cu pana la 50% in spitalele de stat, tratamentele au fost anulate sau amanate.Asemenea doamnei Virginia, 172.000 de pacienti au nevoie, in Romania, in fiecare an de ingrijire paliativa. Mai mult, in evidenta medicilor de familie sunt jumatate de milion de pacienti care au cancer. Paliatia ar trebui sa functioneze in paralel cu tratamentul curativ, dar in Romania doar 11% dintre pacienti primesc la timp acest tip de ingrijire.Poti sa ii ajuti pe copiii si adultii care lupta cu un diagnostic incurabil. Binele se face simplu si nu te costa nimic. Dureaza cateva minute sa completezi formularul prin care redirectionezi 3,5% din impozitul platit deja statului catre HOSPICE Casa Sperantei