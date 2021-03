Pastila de Speranta sau cum o neglijenta te poate costa viata

A aflat tragica veste la 48 de ani

Iar pentru ca speranta se trage, printre alele, din povestile altor invingatori, chiar daca victoriile lor vin uneori la pachet cu tot atatea esecuri, Ziare.com si HOSPICE Casa Sperantei va prezinta zilnic, in luna martie, Pastila de Speranta: povestile unor femei care au purtat o lupta grea, una la care multi dintre noi nici macar nu pot sa se gandeasca, povestile unor Eroine.Tanta stie cum e sa primesti o veste neasteptata pentru care nimic nu te putea pregati, sa te afli in fata unui moment critic si sa se schimbe totul, deodata, pentru tine si pentru cei dragi. Prima data a trait acest lucru cand a aflat ca are cancer, iar pandemia i-a dat a doua lovitura. Si s-au adunat din nou incertitudini.A aflat in urma cu 21 de ani ca are cancer. Venise mama ei de la Focsani in vizita si nenorocirea a fost ca mama ei s-a imbolnavit, asa ca a ajuns cu ea la spital . Ceea ce parea atunci un ghinion a fost de fapt norocul Tantei. S-a imprietenit cu o asistenta de acolo si i-a zis ca o supara putin unul din sani. Tanta avea 48 de ani si facea, la sfatul noii sale prietene, pentru prima data in viata ei o mamografie. Tine minte ziua aia ca si cum ar fi fost ieri, a fost o incurcatura si nici n-au mai anuntat-o, cu subiect si predicat, diagnosticul. Au intrebat-o doar cine o opereaza.A semnat inainte sa intre in operatie ca isi asuma riscul in caz de deces, acest episod a marcat-o. Isi aminteste cum o asisenta o ducea spre sala de operatie, iar ea in spate, la coridorul de spital, voia doar sa se intoarca. Si-a luptat... si e aici 21 de ani mai tarziu.Dupa operatie, in 2000, nu a avut acces la proteze de san, la sutiene speciale. Asa ca a improvizat si a purtat un sutien normal, iar in cupa dreapta, unde-i lipsea sanul, punea orez. A incercat cu bureti, carpe, dar trebuia sa le prinda cu tot soiul de agrafe. O vreme, a functionat cu orezul, a ajutat-o sa se simta intreaga.Cel mai greu i-a fost insa cand au inceput citostaticele, radioterapia, chimio. Nu a mai primit-o pe vecina cu care-si bea cafeaua in fiecare dimineata. Ea suna la usa in fiecare dimineata, Tanta se uita pe vizor si nu-i raspundea. Mamei ei i-a ascuns ca are cancer, asa a vrut sa o ocroteasca.Tanta insa a avut si noroc, nu doar ghinion. In toata situatia aceea cumplita, a avut sprijinul familiei, al sotului si al copiilor. Asa ca inceput sa constientizeze prezentul si sa priveasca optimist spre viitor. Tanta e fasneata, zici ca e un titirez. Are vocea calda si modul in care vorbeste despre cancer, desi au fost multe momente grele, cumplite, arata acceptare. Cancerul a facut parte din viata ei si, spune ea, viata dupa cancer e mai plina de sens.Privind boala retrospectiv, Tanta simte ca a mai primit o sansa. Este recunoscatoare si pozitiva si crede ca atitudinea aceasta a avut o influenta majora in gestionarea bolii. Cel mai tare, insa, ii reproseaza femeii din trecut neglijenta care ar fi putut sa o coste viata.