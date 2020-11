Patriarhia Romana cere statului sa permita accesul "in mod exceptional" tuturor credinciosilor din tara la pelerinajul de Sfantul Andrei

"Este necesar ca autoritatile de stat competente sa permita in mod exceptional credinciosilor din tara sa vina in pelerinaj la Pestera Sfantului Apostol Andrei", a transmis Patriarhia Romana.IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a dat in judecata Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta pentru ca a interzis pelerinajele religioase de Sfantul Andrei pentru persoanele din alta localitate, decat cea in care are loc evenimentul. Insa, Tribunalul Constanta a respins miercuri, 25 noiembrie, cererea depusa de Arhiepiscopia Tomisului privind deciziei CJSU Constanta.Totusi, BOR cere autoritatilor sa permita organizarea pelerinajului spunand ca Patriarhia Romana este preocupata atat de protejarea sanatatii credinciosilor, cat si de manifestarea libertatii lor de credinta."In acest sens, este necesar un dialog permanent intre autoritatile de stat si locale competente si autoritatile religioase, mai ales in situatia unor zone carantinate sau avand o rata ridicata de infectare cu noul coronavirus, dialog la care a indemnat si Presedintele Romaniei in luna octombrie din acest an.In cazul concret al pelerinajului la Pestera Sfantului Apostol Andrei din comuna Ion Corvin, judetul Constanta, comuna care are un numar mic de locuitori (1992), se poate organiza, printr-o ingaduinta a autoritatilor, pelerinajul, avand in vedere caracterul exceptional al acestei sarbatori pentru poporul roman", a transmis BOR.BOR sustine ca Sfantul Apostol Andrei cel intai chemat, Ocrotitorul Romaniei, este singurul sfant din Calendarul Bisericii Ortodoxe Romane a carui pomenire este declarata sarbatoare nationala bisericeasca de catre Sfantul Sinod, prin hotararea nr. 4972 adoptata in sedinta din data de 14-15 noiembrie 2001. "De asemenea, incepand cu anul 2012, in Codul muncii, ziua de 30 noiembrie - Sfantul Apostol Andrei cel intai chemat, Ocrotitorul Romaniei, este inclusa intre sarbatorile legale in care nu se lucreaza".Astfel, BOR cere statului roman sa faca o exceptie si sa le permita si celorlalte persoane din alte localitati din tara sa vina la pelerinaj."Tinand cont de recunoasterea de catre Statul Roman a rolului exceptional avut de catre Sfantul Apostol Andrei in viata poporului roman, este necesar ca autoritatile de stat competente sa permita in mod exceptional credinciosilor din tara sa vina in pelerinaj la Pestera Sfantului Apostol Andrei, situata in comuna Ion Corvin, judetul Constanta, cu respectarea distantei fizice, purtarea mastii si dezinfectarea obiectelor atinse, asa cum prevad "regulile de protectie sanitara privind activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor si rugaciunilor colective" (HG nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea starii de alerta)", a mai transmis BOR.Citeste si: BOR, despre pelerinajul de la Constanta: "Cultele si credinciosii sunt beneficiarii libertatii religioase garantata prin Constitutie"