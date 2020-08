Botosani: Tanar retinut pentru ca a incercat sa violeze o femeie, dupa ce i-a decuplat casa de la electricitate

Potrivit sursei citate, tanarul, din localitatea Todireni, a lovit-o pe femeia in varsta de 37 de ani, insa a fugit din locuinta dupa ce s-a speriat de tipetele acesteia."In urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul ca acesta, in noaptea de 28 spre 29 august 2020, ar fi intrerupt alimentarea cu energie electrica de la locuinta victimei, prin decuplarea de la stalpul de electricitate, iar in momentul in care persoana vatamata, o femeie de 37 de ani, a parasit locuinta, tanarul ar fi patruns in interiorul imobilului. In momentul in care femeia s-a intors in locuinta, barbatul ar fi incercat, prin intrebuintarea de violente, sa intretina relatii sexuale cu aceasta, insa a renuntat la actiune din cauza tipetelor victimei", a afirmat Neniscu.Tanarul de 22 de ani a parasit locul faptei, fiind depistat in aceeasi noapte de catre politisti, pe raza localitatii de domiciliu.Barbatul urmeaza sa fie prezentat, luni, in fata judecatorilor cu propunere de arestare preventiva.