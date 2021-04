Agresorii din Romania vor putea fi monitorizati prin bratari electronice. Ghorghiu: "Victimele violentei domestice nu vor mai trebui sa traiasca in teama"

Raportul urmeaza sa fie supus dezbaterii plenului Camerei Deputatilor.Alina Gorghiu afirma ca, prin bratarile electronice pentru agresori, Romania se va indeparta de realitatea ultimilor cinci ani , cand 30-40% din ordinele de protectie pentru victimele violentei domestice au fost incalcate."Am depasit inca o etapa semnificativa pentru o legislatie sanatoasa in domeniul violentei domestice. Cat de curand, agresorii vor purta bratari electronice care le vor monitoriza miscarile prin GPS. Romania se va departa de realitatea ultimilor cinci ani, cand intre 30-40% din ordinele de protectie emise au fost incalcate. Ceea ce s-a intamplat azi la Comisia juridica este luminita de la capatul tunelului. Ramane doar votul in plenul Camerei pentru a avea in sfarsit o lege care poate aduce o revolutie in sistemul de protectie al victimelor violentei domestice. Victimele violentei domestice nu vor mai trebui sa traiasca in teama! Daca un ordin de protectie a fost emis, atunci nu va fi incalcat. Si vom avea legislatia necesara care sa garanteze asta!", scrie Gorghiu, marti, pe Facebook.Ea precizeaza ca bratarile electronice vor fi integrate intr-o infrastructura nationala, sub numele de Sistemul Informatic de Monitorizare Electronica (SIME)."Atunci cand se emite un ordin de protectie, persoana supravegheata va primi o bratara electronica care ii va monitoriza miscarile prin GPS. Daca va depasi limita impusa prin ordin, sistemul va emite o alerta direct catre sectiile de politie, pentru ca interventia sa fie cat mai rapida. Si victima va avea asupra sa o bratara electronica, pentru ca Politia sa o poata gasi si alerta. 'Bratarile electronice' vor schimba radical regulile jocului in domeniul legislatiei protectiei victimelor domestice. Astept cu nerabdare votul in plenul Camerei. Cu totii meritam o viata sigura si demna acasa!", mai scrie senatorul PNL.Gorghiu aminteste ca a initiat acest proiect alaturi de Florin Citu si Marcel Vela