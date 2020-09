Haosul de pe podul Ciurel: La nici o saptamana de la inaugurare, Primaria Capitalei cauta alte solutii pentru a fluidiza traficul in zona

"Va facem cunoscut faptul ca administratia publica locala efectueaza demersuri pentruidentificarea unor solutii care sa contribuie la cresterea fluentei traficului in zona respectiva (Podul Ciurel - n.r.)", se arata in raspunsul trimis de Brigada Rutiera la solicitarea Ziare.com.Pentru a evita traficul pe podul Ciurel, care este foarte aglomerat la ore de varf, politistii recomanda urmatoarele rute:-Calea Plevnei - Calea Giulesti - Podul Grant - Sos Virtutii-Bd. Iuliu Maniu;-Calea Plevnei - Sos. Orhideelor - Bd. Vasile Milea - Bd. Iuliu Maniu;-Splaiul Independentei - Str. General Petre Popovat - Sos. Virtutii.Podul Ciurel, cunoscut bucurestenilor drept "cel mai scump viraj la stanga" sau "pasajul care nu duce nicaieri" a fost inaugurat sambata, 19 septembrie, de Primaria Capitalei, iar criticile au continuat la adresa acestui obiectiv de infrastructura nefinalizat, in opinia specialistilor din domeniul infrastructurii.Citeste si: VIDEO Imagini incredibile de pe Podul Ciurel. Cum se vede coada de masini in filmarea cu drona In prezent, singura utilitate a constructiei incepute in timpul mandatului fostului primar Sorin Oprescu este ca face transferul de pe Splaiul Independentei pe Soseaua Virtutii. Chiar si asa, masinile raman blocate la capatul pasajului din cauza ca se sugruma circulatia de pe trei benzi pe una singura, fiind necesara interventia politistilor din Brigada Rutiera.Pe de alta parte, la capatul podului, care ar fi trebuit sa fluidizeze circulatia pe bulevardul Iuliu Maniu prin asigurarea unei legaturi cu Autostrada A1, strada se opreste brusc in apropierea Lacului Morii, fara a avea o continuare asa cum era proiectat initial.Citeste si: Problemele podului Ciurel si solutiile de avarie ale specialistilor pentru salvarea pasajului care nu duce nicaieri