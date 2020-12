Primaria Capitalei nu va organiza nicio festivitate in noaptea de Revelion

"Eu sunt foarte fericit - va spun foarte sincer, in momentul in care am preluat mandatul acum doua luni, exista perspectiva ca cresterea numarului de imbolnaviri din Bucuresti sa fie exponentiala, sa patim ce au patit in februarie-martie orase din nordul Italiei - eu sunt foarte fericit ca, in special prin atitudinea bucurestenilor, am reusit sa limitam acest scenariu si cred ca cel mai importat lucru pentru noi toti este sanatatea fiecaruia dintre noi", a afirmat Nicusor Dan, miercuri seara, la Digi 24.Edilul a precizat, in acest context, ca administratia locala nu va organiza nicio festivitate in noaptea trecerii in anul 2021."Primaria nu o sa organizeze niciun fel de festivitate, nici online, nici offline, pentru ca avem aceste conditii dificile, si sanitare, si financiare. Sa fim cu toti multumiti ca suntem sanatosi si ca putem sa incepem un an cu perspective bune", a adaugat edilul.