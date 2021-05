Bucurestiul intra oficial in scenariul verde. Ce masuri de relaxare sunt aplicate de vineri dimineata

cresterea gradului de ocupare permis in localuri - de la 30% la 50%,

deschiderea teatrelor, cinematografelor si salilor de spectacol la 50 % din capacitate

permiterea spectacolor de tip drive-in, cu 3 persoane in masina

permitearea spectacolelor in aer liber, cu maximum 300 de spectatori

deschiderea salilor de jocuri de noroc la capacitate de 50%.

Acestea ar fi:Masurile ar urma sa fie aplicate incepand din dimineata zilei de vineri, 14 mai."Pot fi organizate evenimente drive in. De asemenea, evenimente in aer liber cu 300 de participanti", a afirmat Alin Stoica, joi dupa sedinta CMBSU.Intrebat cand vor putea merge toti copiii fizic la scoala, prefectul Capitalei a raspuns: "Copiii toti vor putea merge la scoala cand rata scade sub 1 la mie".El a mai anuntat ca in Bucuresti a fost atins numarul de un milion de persoane vaccinate cu cel putin o doza, ceea ce este un lucru incurajator."Asteptam scenariile epidemiologilor. In Bucuresti am atins azi numarul de 1 milion de persoane vaccinate cu cel putin o doza. Deci lucrurile arata incurajator. In alte state, unde rata de vaccinare este mai crescuta s-a renuntat la purtarea mastii. Exista si la noi discutii ca in zonele de spatii de birouri sau unde sunt persoane vaccinate", a explicat Stoica.Acesta a adaugat ca inca va fi mentinuta restrictia privind circulatia pe timp de noapte. O decizie privind o relaxare in acest sens trebuie sa fie luata de Guvern, a mai spus Stoica."Exista aceleasi restrictii de noapte ca si pana acum. Deocamdata pe hotararea de Guvern care prelungeste starea de alerta aceasta e masura si anume limitarea circulatiei intre 22.00 si 5.00. Guvernul va trebuie sa revina asupra masurii, in functie de situatia epidemiologica. Sub 1 la mie este scenariul pentru scoli si anume elevii vor putea veni toti fizic la scoala. Nu avem masuri speciale pentru agentii economici", a conchis prefectul Capitalei.Conform raportarii primite de autoritati, incidenta in Capitala joi este 1,3.