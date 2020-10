Bucuresti, Iasi si Prahova raporteaza cele mai multe cazuri noi de coronavirus

Cele mai putine cazuri s-au inregistrat in judetele Olt - 1, Satu Mare - 2, Salaj - 3 si Caras - Severin - 4.Nu au fost raportate datele din judetele Bistrita - Nasaud si Covasna.Distributia pe judete a cazurilor noi, inregistrate in ultimele 24 de ore, este urmatoarea:* Alba - 52* Arad - 48* Arges - 17* Bacau - 99* Bihor - 41* Bistrita-Nasaud -* Botosani - 32* Brasov - 37* Braila - 62* Buzau - 16* Caras-Severin - 4* Calarasi - 32* Cluj - 69* Constanta - 41* Covasna -* Dambovita - 69* Dolj - 53* Galati - 68* Giurgiu - 30* Gorj - 9* Harghita - 24* Hunedoara - 18* Ialomita - 30* Iasi - 164* Ilfov - 28* Maramures - 59* Mehedinti - 18* Mures - 82* Neamt - 28* Olt - 1* Prahova - 110* Satu Mare - 2* Salaj - 3* Sibiu - 51* Suceava - 18* Teleorman - 20* Timis - 52* Tulcea - 6* Vaslui - 74* Valcea - 68* Vrancea - 21* Bucuresti - 413Un numar de 2.069 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, fata de ultima raportare, in urma testelor efectuate la nivel national.