Bucurestiul devine pietonal incepand din acest weekend. Harta strazilor pe unde te poti plimba in voie

"Maine dimineata, la ora 11.00, in centrul Capitalei, dam startul proiectului "Strazi Deschise". Intre soseaua Kiseleff si intersectia Caii Victoriei cu raul Dambovita, vom avea 7 zone care vor deveni spatii pietonale in weekend-uri - din data de 29 mai si pana pe 17 octombrie", anunta Nicusor Dan pe pagina de Facebook "E o initiativa pentru aer curat, pentru miscare si sanatate, dar si o ocazie pentru bucuresteni si pentru turisti sa descopere sau sa redescopere farmecul orasului, al vechilor cladiri si monumente bucurestene. Vedeti mai jos harta strazilor care vor fi deschise circulatiei pietonale in fiecare sfarsit de saptamana din urmatoarele patru luni si jumatate" mai scrie primarul Capitalei.