Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu: "Nu putem exclude intrarea Bucurestiului in carantina"

Intrebat daca este posibil ca dupa o rata de 6/1.000 sa Capitala sa intre carantina, Voiculescu a raspuns: "Nu putem exclude acest lucru si dupa 6 la mie si senzatia mea este ca vom ajunge acolo in cateva zile, nicio masura nu poate fi eliminata inca o data".El a afirmat ca vor fi revizuite toate criteriile pentru impunerea carantinei Ministrul a spus ca, "foarte probabil", iesirea cu declaratii ca fi una dintre masurile adoptate."Aceleasi masuri cu care ne-am obisnuit, aceleasi masuri care se iau in carantina peste tot in tara aceleasi trebuie luate si in Bucuresti . (...) Inchiderea centrelor comerciale, iertati-ma, dar intre a inchide scoli si a inchide centrele comerciale cel putin peste weekend, de exemplu, preferinta mea si cred ca preferinta Guvernului este cat se poate de clara si cred ca este preferinta a fiecaruia dintre noi", a mai aratat reprezentantul MS.Potrivit acestuia, numarul testelor pentru depistarea noului coronavirus este unul mic."Cred ca trebuie sa spunem foarte clar, da, se fac prea putine teste. Nu trebuie sa ne facem iluzii, testele ne arata o imagine din trecut. Testarea ne arata mai degraba unde am fost mai degraba acum o saptamana, acum doua saptamani. Testele se fac mai degraba de nevoie decat de voie, dar ce este foarte important este cifra aceea a persoanelor in sectiile de terapie intensiva", a sustinut Voiculescu.Demnitarul a afirmat ca luni, 22 martie, va avea loc o discutie la Ministerul Sanatatii la care vor participa reprezentanti ai INSP, ai directiilor de sanatate si cei ai Departamentul pentru Situatii de Urgenta.